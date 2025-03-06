HKTVmall優惠｜HKTVmall勁送滴露+維他飲品　買消毒/洗衣產品/檸檬茶送$93.2贈品

▲ HKTVmall勁送滴露+維他飲品，買消毒、洗衣產品、檸檬茶或維他奶等滿$228，即送$93.2贈品。

近期天氣忽冷忽熱，大人小朋友容易染上流感，清潔家居不可少。HKTVmall推出限時聯乘優惠，即日起至3月9日，只要購買指定利潔時旗下品牌、維他奶或維他產品滿228元，即送維他及滴露總值93.2元的贈品，係入貨好時機！

▼ 點擊圖片放大

最新影片推介

即日起至3月9日，只要在HKTVmall購買指定利潔時旗下品牌包括滴露、杜蕾斯、碧蓮、來舒、亮碟、瑕辟、護麗，或維他奶或維他產品滿228元，即送贈品總值93.2元，贈品如下：

1. 滴露全效潔淨殺菌多功能清潔噴霧（檸檬香味）500ml

2. 滴露敏感呵護殺菌濕紙巾10片裝

3. 維他奶低糖香蕉豆奶250毫升6包裝

4. 維他冷泡無糖凍頂烏龍茶250毫升6包裝

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

HKTVmall優惠｜涵蓋個人、家居清潔及飲品等

是次指定品牌涵蓋個人/家居清潔、保健食品、飲品等，產品多樣化當中包括多款滴露潔手液、沐浴乳、酒精搓手液、碧蓮衣物洗衣液、亮碟洗碗機洗碗粉、使立消喉糖、益節關節保健品，以至維他多款飲品，如維他奶、鈣思寶、檸檬茶等，完全滿足一家日常需要。優惠以每張單計算，贈品數量有限，送完即止。

更多著數優惠情報：

百佳優惠2025｜百佳超市派逾$300優惠券 3月優惠一覽網購最多減$35

MUJI減價優惠｜無印良品周年祭低至半價 服飾/行李箱/家電/廚具/食品$10起

雲閃付優惠｜雲閃付APP繳費優惠 交政府/法定機構差餉雜項最高減$200

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】