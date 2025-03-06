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HKTVmall優惠｜HKTVmall勁送滴露+維他飲品　買消毒/洗衣產品/檸檬茶送$93.2贈品

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 3 小時前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

HKTVmall勁送滴露+維他飲品，買消毒、洗衣產品、檸檬茶或維他奶等滿$228，即送$93.2贈品。

近期天氣忽冷忽熱，大人小朋友容易染上流感，清潔家居不可少。HKTVmall推出限時聯乘優惠，即日起至3月9日，只要購買指定利潔時旗下品牌、維他奶或維他產品滿228元，即送維他及滴露總值93.2元的贈品，係入貨好時機！

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即日起至3月9日，只要在HKTVmall購買指定利潔時旗下品牌包括滴露、杜蕾斯、碧蓮、來舒、亮碟、瑕辟、護麗，或維他奶或維他產品滿228元，即送贈品總值93.2元，贈品如下：

  • 1. 滴露全效潔淨殺菌多功能清潔噴霧（檸檬香味）500ml
  • 2. 滴露敏感呵護殺菌濕紙巾10片裝
  • 3. 維他奶低糖香蕉豆奶250毫升6包裝
  • 4. 維他冷泡無糖凍頂烏龍茶250毫升6包裝
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HKTVmall優惠｜涵蓋個人、家居清潔及飲品等

是次指定品牌涵蓋個人/家居清潔、保健食品、飲品等，產品多樣化當中包括多款滴露潔手液、沐浴乳、酒精搓手液、碧蓮衣物洗衣液、亮碟洗碗機洗碗粉、使立消喉糖、益節關節保健品，以至維他多款飲品，如維他奶、鈣思寶、檸檬茶等，完全滿足一家日常需要。優惠以每張單計算，贈品數量有限，送完即止。

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