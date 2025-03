方大同病逝｜方大同自幼受爸爸啟蒙成音樂才子　父擁超強音樂背景曾用1句話形容兒子

▲ 方大同受音樂人爸爸啟蒙,逐步走上音樂才子之路!

【方大同病逝/方大同/音樂才子】音樂才子方大同於上月21日病逝,終年41歲,其唱片公司於本月1日公布死訊,令不少人婉惜這位金曲歌王走得太快太突然,大嘆天妒英才!身為家中獨子的方大同,原來自幼受爸爸啟蒙而愛上音樂,方爸爸的音樂背景更是超級強大!

▲ 音樂才子方大同於上月21日病逝,終年41歲。(網上圖片)

方大同病逝|方媽媽2年間歷盡喪夫喪子之痛

方大同悄然離去教人不捨,這陣子大家都急不及待重溫他生前的經典作品,藉以緬懷一番。亦有不少網民擔心方媽媽情況,因為有指方爸爸Les Fong於2023年已離世,如今連家中獨子也病逝,方媽媽兩年間歷盡喪夫喪子之痛,相信正承受極大的悲痛。

方大同病逝|方爸爸晚年曾到雲南旅居玩音樂

雖然方大同生前低調,鮮有提及家人,但據知方爸爸Les Fong音樂背景超強,絕對是兒子的音樂啟蒙老師!Les Fong被封「老年版的方大同」 ,是一位職業鼓手,晚年仍十分有生活態度,於2021到2023年曾到雲南大理旅居。

在2022年5月,就曾有內地網紅在大理偶遇方爸爸,事後分享了多段影片,意外記錄了他在當地的生活點滴,其中一條影片見到方爸爸頭戴灰色帽,身穿短袖上衣,外搭藍色襯衫,與網紅及另一位男子一起玩音樂,氣氛輕鬆愉快,而方爸爸雖然身形瘦削,但精神不俗,亦可見他將長相、身型和聲音遺傳了給兒子。

另一段影片則發佈於2022年12月,記錄了他與網紅及其他人參加音樂活動的畫面,方爸爸當時仍活力十足,亦足見音樂是他生活中不可或缺的部份。豈料至2023年6月,方爸爸便與世長辭,當時方大同帶病處理爸爸身後事,想不到時隔兩年,方大同也悄然離去了。

方大同病逝|方爸爸擁超強音樂背景成兒子啟蒙老師

方爸爸生前是一位美籍華裔職業鼓手,他對兒子的音樂啟蒙有著極深遠影響,作為一名專業鼓手,他曾參與多種音樂演出,方大同自幼在爸爸的影響下接觸音樂,在他的幼年期,爸爸已親自教他打鼓,在5歲時,又讓他觀看一部關於音樂人的電影《La Bamba》,進一步激發了方大同對音樂和舞台表演的興趣。

方大同出生於夏威夷,童年時因父母的工作需要頻繁搬家,從夏威夷到上海、廣州等地,正因為頻繁的搬家經歷,反而讓方大同接觸到多元文化,也間接塑造了他融合中西音樂風格的獨特創作特色。同樣作為音樂人,雖然方爸爸名氣不及兒子,但他作為音樂人的身份和對兒子的教導,為方大同日後成為R&B傑出唱作人奠定了基礎。方大同也曾多次在訪問中提到爸爸對他的影響,特別是在節奏感和樂器演奏方面的啟發,這也說明為何他的音樂作品中常帶有濃厚的節奏藍調元素。

方大同病逝|方爸爸的「育兒歌」與眾不同

此外,近日有香港音樂人楊駿JNYBeatz於社交平台分享與方爸爸的相處點滴,他憶述18歲時與方爸爸相識,當時大膽問方爸爸讓小時候的方大同聽什麼歌曲,方爸爸隨口便講出多位騷靈及R&B歌手,包括Earth wind and fire、Weather Report、D Angelo、Musiq Soulchild、George Benson、Grover Washington Jr等。 JNYBeatz又表示:「聽完終於明白,方大同點解會有呢種music taste,原來係聽呢類歌大。」

方大同病逝|方爸爸1句話形容兒子

有本地藝術治療師也曾於去年在社交平台發文,憶述她在香港西環一間畫廊偶遇方爸爸的經歷,她指對方自稱是一名鼓手,並透露姓氏為「Fong」。在交談中,方爸爸講到:「But you might not have known my son, he’s quite low profile(你可能不認識我兒子,他很低調)。」Gigi因英文不好,當時未意會到是方大同,但現在想起來,仍覺得方爸爸談吐溫柔優雅,覺得做他兒子一定很幸福。

