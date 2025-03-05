方大同病逝｜方大同自幼受爸爸啟蒙成音樂才子　父擁超強音樂背景曾用1句話形容兒子

▲ 方大同受音樂人爸爸啟蒙，逐步走上音樂才子之路！

【方大同病逝/方大同/音樂才子】音樂才子方大同於上月21日病逝，終年41歲，其唱片公司於本月1日公布死訊，令不少人婉惜這位金曲歌王走得太快太突然，大嘆天妒英才！身為家中獨子的方大同，原來自幼受爸爸啟蒙而愛上音樂，方爸爸的音樂背景更是超級強大！

▲ 音樂才子方大同於上月21日病逝，終年41歲。（網上圖片）

方大同病逝｜方媽媽2年間歷盡喪夫喪子之痛

方大同悄然離去教人不捨，這陣子大家都急不及待重溫他生前的經典作品，藉以緬懷一番。亦有不少網民擔心方媽媽情況，因為有指方爸爸Les Fong於2023年已離世，如今連家中獨子也病逝，方媽媽兩年間歷盡喪夫喪子之痛，相信正承受極大的悲痛。

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方大同病逝｜方爸爸晚年曾到雲南旅居玩音樂

雖然方大同生前低調，鮮有提及家人，但據知方爸爸Les Fong音樂背景超強，絕對是兒子的音樂啟蒙老師！Les Fong被封「老年版的方大同」 ，是一位職業鼓手，晚年仍十分有生活態度，於2021到2023年曾到雲南大理旅居。

在2022年5月，就曾有內地網紅在大理偶遇方爸爸，事後分享了多段影片，意外記錄了他在當地的生活點滴，其中一條影片見到方爸爸頭戴灰色帽，身穿短袖上衣，外搭藍色襯衫，與網紅及另一位男子一起玩音樂，氣氛輕鬆愉快，而方爸爸雖然身形瘦削，但精神不俗，亦可見他將長相、身型和聲音遺傳了給兒子。

另一段影片則發佈於2022年12月，記錄了他與網紅及其他人參加音樂活動的畫面，方爸爸當時仍活力十足，亦足見音樂是他生活中不可或缺的部份。豈料至2023年6月，方爸爸便與世長辭，當時方大同帶病處理爸爸身後事，想不到時隔兩年，方大同也悄然離去了。

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方大同病逝｜方爸爸擁超強音樂背景成兒子啟蒙老師

方爸爸生前是一位美籍華裔職業鼓手，他對兒子的音樂啟蒙有著極深遠影響，作為一名專業鼓手，他曾參與多種音樂演出，方大同自幼在爸爸的影響下接觸音樂，在他的幼年期，爸爸已親自教他打鼓，在5歲時，又讓他觀看一部關於音樂人的電影《La Bamba》，進一步激發了方大同對音樂和舞台表演的興趣。

方大同出生於夏威夷，童年時因父母的工作需要頻繁搬家，從夏威夷到上海、廣州等地，正因為頻繁的搬家經歷，反而讓方大同接觸到多元文化，也間接塑造了他融合中西音樂風格的獨特創作特色。同樣作為音樂人，雖然方爸爸名氣不及兒子，但他作為音樂人的身份和對兒子的教導，為方大同日後成為R&B傑出唱作人奠定了基礎。方大同也曾多次在訪問中提到爸爸對他的影響，特別是在節奏感和樂器演奏方面的啟發，這也說明為何他的音樂作品中常帶有濃厚的節奏藍調元素。

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方大同病逝｜方爸爸的「育兒歌」與眾不同

此外，近日有香港音樂人楊駿JNYBeatz於社交平台分享與方爸爸的相處點滴，他憶述18歲時與方爸爸相識，當時大膽問方爸爸讓小時候的方大同聽什麼歌曲，方爸爸隨口便講出多位騷靈及R&B歌手，包括Earth wind and fire、Weather Report、D Angelo、Musiq Soulchild、George Benson、Grover Washington Jr等。 JNYBeatz又表示：「聽完終於明白，方大同點解會有呢種music taste，原來係聽呢類歌大。」

方大同病逝｜方爸爸1句話形容兒子

有本地藝術治療師也曾於去年在社交平台發文，憶述她在香港西環一間畫廊偶遇方爸爸的經歷，她指對方自稱是一名鼓手，並透露姓氏為「Fong」。在交談中，方爸爸講到：「But you might not have known my son, he’s quite low profile（你可能不認識我兒子，他很低調）。」Gigi因英文不好，當時未意會到是方大同，但現在想起來，仍覺得方爸爸談吐溫柔優雅，覺得做他兒子一定很幸福。

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