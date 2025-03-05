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COLLAR｜Day許軼單飛出歌造型大獲好評 專誠飛日本排舞期待年尾新人獎

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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各位Nightss終於等到了！COLLAR成員Day許軼昨日推出首支個人Solo歌《Wait A Second》，以青春校服Look登場的Day，MV中更化身魔法少女玩轉Party，又唱又跳甜度滿分！

花足3個月籌備

新歌《Wait A Second》走日系元氣風，加上樂隊元素，是既清新又有力量的青春幻想曲。幕後團隊陣容更是鼎盛，由謝國維及Mike Orange聯手打造，陳詠謙填詞，Dear Jane成員Nice負責打鼓。

Day指比起團歌，今次Solo作品的籌備時間更長，足足花2、3個月時間籌備：「事前同咗各方面嘅藝術總監傾咗好耐，花多咗好多時間去構思，特別喺錄音方面，錄咗3次。」

除了用心錄音製作，Day更專誠飛到日本找當地排舞師幫忙，認真重視今次單飛。

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COLLAR姊妹窩心探班

作為第4位COLLAR單飛成員，Day直言非常緊張：「既擔憂又唔習慣，但有啲興奮，好緊張。第一次拍MV冇其他成員喺身邊，好驚，好彩今次搵咗一班跳舞好朋友嚟參與MV入面角色，叫有朋友陪就安心啲。」

MV拍攝期間，COLLAR成員Ivy、Gao同Winka都有專誠到場探班，為Day打氣。Day表示：「隊友們有畀好多意見我，由未出歌就幫手諗，我有Send首曲畀Gao聽，佢已經幫手作啲搞笑嘅歌詞。」

期待年尾有機會上頒獎台

今次Solo最大功臣除了幕後團隊，原來更是一班COLLAR隊友。Day坦言一直嚮往以女團身份活動，但與隊友聊天發現，原來大家都有默默規劃未來發展。隊友更鼓勵Day多作嘗試：「大家畀咗好多鼓勵我，叫我不如都試下，做啲自己想做嘅歌，於是我就嘗試。」

新歌及MV一推出，立即收獲不少好評。不少粉絲指「終於到Day Solo」、「甜到漏」、「青春可愛，夠晒養眼」，更有人指Day今次單飛出歌，已經「Book定年尾新人獎」。

對此Day笑言無壓力，但對獎項抱有期待：「因為親眼目睹Marf同芯駖攞獎，當時望到佢哋行上頒獎台攞獎，我都好開心好激動，都有幻想當我上台攞獎，佢哋幫我拍掌嘅情況。」努力過後必有回報，期待Day的未來發展！

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