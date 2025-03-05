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啟德桌球賽︱賽事未完趕球迷離場　羅淑佩指溝通磨合有問題：情況非常不理想

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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文體旅局局長羅淑佩回應桌球大獎賽「趕觀眾離場」事件。

【世界格蘭披治桌球大獎賽 / 啟德體育園 / 羅淑佩】世界格蘭披治桌球大獎賽在昨晚（3月4日）在啟德體藝館展開，可是昨晚發生未完場便要求觀眾離場的風波。

主辦方在今早（3月5日）致歉及向球迷作補償方案，而文化體育及旅遊局局長羅淑佩與旅遊業界會面後，於政府總部會見傳媒時，被問及昨晚桌球大獎賽發生的「趕觀眾離場」事件。

世界桌球大獎賽2025︱首日賽事未打完趕觀眾離場　大會提出補償急補鑊：深表歉意

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世界桌球大獎賽2025︱羅淑佩：情況非常不理想

羅淑佩指，主辦方與啟德體育園有溝通，雙方已知悉及理解比賽有機會進行至深夜，並指正如香港其他場館等，啟德體育園也可以處理加時，再視乎實際情況收取額外場租費。

她表示明白觀眾的合理期望，局方認為今次屬初步的溝通磨合情況，指主辦方及體育園都要汲取是次經驗，表示作出此決定，主要只是擔心觀眾無法搭公共交通離開，政府已要求主辦方在今晚的賽事開始，確保觀眾可以留在場館欣賞所有賽事，同時有2必要時要為觀眾安排交通。

同時，但羅淑佩強調，一般這類體藝活動，如果表演者願意繼續而觀眾又願意留下，都是可以繼續舉行，並重申今次情況非常不理想。

至於主辦方有關的責任，羅淑佩指仍要時間釐清，會責成有關方面認真處理，視乎處理情況作相應行動。

世界格蘭披治桌球大獎賽在啟德體育園體藝館舉行。（陳靜儀攝）

世界桌球大獎賽2025︱啟德體育園回應

至於啟德體育園方面，在今日發出聲明回應世界格蘭披治桌球大獎賽「趕觀眾走」事件，回應如下：

啟德體育園與活動主辦方及相關持份者一直保持密切溝通，並根據實際運作和賽事要求與主辦方訂定安排，提供合適的場地設施和配套，以協助主辦方順利舉行活動。

我們理解觀眾希望能夠完整觀看整場賽事，因此一直積極與主辦方溝通，確保未來的入場觀眾能夠享受到最佳的觀賞體驗。

根據主辦方的安排，所有持有3月4日晚上7:30門券的觀眾，均可於接下來的兩天（3月5日及6日）上午10:30至晚上8:00，憑原有票尾兌換相同票價的門票。在隨後的幾天內，所有持票人士均可觀賞相關賽事，直至賽事結束。如賽事於深夜凌晨後才結束，觀眾除了可以使用沿太子道的通宵巴士服務外，園方與活動主辦方已協調，安排交通離開啟德體育園，到鄰近交通樞紐，即旺角區，方便觀眾轉乘其他交通工具回家。

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