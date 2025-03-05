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視帝回春｜郭晉安離婚後頻拍搞笑片主動拖後生女　前妻歐倩怡點讚片段疑彈弓手收回

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 25 分鐘前

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郭晉安上載一段搞笑短片，引來網民熱議，前妻歐倩怡更曾點讚片段疑彈弓手收回。

【郭晉安/歐倩怡】現年60歲的視帝郭晉安去年5月公佈跟歐倩怡已離婚，回復單身的郭晉安一改以往的低調作風，近日活躍於社交網的他頻頻拍搞笑片，早前他發布一段短片，引來網民熱議。

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郭晉安於抖音上載影片並寫道：「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」，片中安仔戴著黑超並以全黑裝束示人，片段開首郭晉安主動拖著一名年輕女生，跟女生握手後便離去，接著他搶走另一女生的筆，然後為對方簽名，整段片純屬搞笑，但引來網民大讚。

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視帝郭晉安｜前妻「彈弓手」收回讚好？

當中網民留言支持郭晉安結識年輕女生：「一點都看不出60歲」、「很搞笑，keep it up」、「有咩好尷尬！支持安仔！」、「你睇吓何伯，阿旺型好多又有錢」、「離咗婚有咩問題」等。

短片引來網民熱議外，連安仔的前妻歐倩怡也留言點讚，當時網友更指「離婚後還能做朋友，真是難得」，未知是否為免引來話題，歐倩怡隨後又取消讚好。

郭晉安跟歐倩怡去年5月宣佈已離婚。（影片截圖）

視帝郭晉安｜離婚後變得風騷

去年公佈離婚不久，歐倩怡即亮相節目《絲打圍爐》，當時大爆自己曾病倒至發燒、呼吸困難甚至失禁，惟枕邊人態度冷漠，只給予她一個「痰罐」作嘔吐之用，令前夫安仔蒙上「見死不救」罪名。事後安仔強調家中「唔會有痰罐」，而歐倩怡即表示事情已過去，不想再提。

事實上，離婚後的安仔確實比前風騷。上月他上載跟岑麗香拍攝的慢動作短片，片末安仔更忍不住爆笑。另外，安仔曾「阿旺」上身，上演初級、中級及高級版的撒嬌模式，只見安仔模仿女生扁嘴放電又扭身扭勢。

不但狀態更勝從前，安仔的外表亦被指回春。安仔曾對媒體透露近日進行斷食，一日只有4小時會進食，安仔坦言起初十分困難，但捱過了兩日之後，發現是可以克服的。

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