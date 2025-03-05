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40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻

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撰文： 文體藝online

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 剛剛

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

蔡繼有孫女蔡頌思宣布結婚。

【蔡頌思 / 蔡繼有孫女 / 40億千金 / 口罩小姐】被封為「40億千金」的已故海產大王蔡繼有孫女蔡頌思（Jocelyn），曾參選香港小姐及ViuTV節目《口罩小姐》，而近年她亦醉心海洋保育，早前她更代表香港參選「國際潛水小姐大賽」，在二十多個國家的選手中突圍而出殺入十強，成績斐然。

今日（3月5日）蔡頌思突然在個人社交平台宣布喜訊，表示將與男友拉埋天窗，實行由「40億千金」榮升為「40億人妻」！

蔡頌思選美︱參選「國際潛水小姐」殺入十強　蔡頌思為保育海洋「出心出血」

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40億千金｜被求婚眼泛淚光：終於輪到我喇！

Jocelyn今日在社交平台宣布婚訊，並貼出手抱玫瑰及戴上求婚戒指的照片，相中Jocelyn眼泛淚光，表現感動，她還貼文表示：「 以前嘅我成日講，『第時結婚，第時結婚嗰陣』…估唔到講講吓，竟然就到呢一日。」

Jocelyn還補充說：「做過8次姊妹嘅我，成日俾人笑，做咁多次姊妹會嫁唔出㗎，但係今次真係終於輪到我喇 ！」最後她還笑言打破了做伴娘的詛咒。

而貼文一出，不少圈中人爆like讚好，而好姊妹唐貝詩及剛剛新婚的邱芷微，亦第一時間留言表示恭喜。

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40億千金｜已故百億「海產大王」蔡繼有孫女

Jocelyn為已故百億「海產大王」蔡繼有孫女，爸爸蔡冠深是全國政協常委、香港中華總商會會長及香港新華集團主席，因而她被封為「40億千金」。

家境富裕的Jocelyn畢業於中文大學英文系，同時亦精通法語，甚有語言天份。

40億千金｜夢想成演員

由於其夢想是成為一名演員，Jocelyn其後赴北京電影學院進修，為投身演藝業作好準備。

Jocelyn曾於2020年參加TVB舉辦的《香港小姐競選》且成功晉身第二輪面試，不過後來因涉及合約牴觸問題而無奈退選。

2022年，Jocelyn參加ViuTV舉辦的《尾二一屆口罩小姐》，外號為肚臍餅，最終於16強止步。

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40億千金｜與黃建東傳緋聞

熱愛演戲的蔡頌思參演過舞台劇、電影及為電視節目擔任過主持，她曾與黃建東因合作舞台劇《老公你好悶》而傳出緋聞，其後於慈善音樂會拖手合唱蔡頌思的首支個人單曲《愈痛愈強》，加上二人於訪問中不時互窒對方，有如一對歡喜冤家。

此外，蔡頌思與唐貝詩、陳雅麗於前年一起成立網店，出售自家生酮系列甜品及生酮月餅，發展飲食業。

【40億千金】蔡頌思曾與黃建東傳緋聞　Jocelyn新造型靚相疑走光【多圖】

斥逾千萬拍趙無極紀錄片　蔡冠深出資、女兒蔡頌思出鏡

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