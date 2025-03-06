中年轉工｜Big 4會計師棄高薪厚職轉行做水吧　妻子見變化：佢開心咗好多

▲ Big 4會計師棄高薪厚職，轉行做水吧，妻子見其變化「開心咗好多」。

【轉工/轉行/Big 4 會計師】不少人期望到大公司工作，不過卻有人認為基層工作最開心！有網民於討論區發文，指有任職於四大會計師樓（Big 4）的親戚，突然辭職轉做水吧，壓力減輕不少後，「個人開心咗」，這使他發現原來當年做兼職侍應最輕鬆，慨嘆「做寫字樓就無開心過」。

轉工轉行｜親戚辭職Big 4會計做全職水吧侍應

該名網民於連登討論區以「有無人做開寫字樓嘅，辭職唔做，走去做前線工作...」，他表示親戚四叔本來是「Big 4」（四大會計師事務所）會計師，後來突然辭職做全職餐廳水吧侍應。雖然由高薪轉至基層工作，但他卻發現親戚「個人開心咗好多」，對比以往當會計師時大為不同，「以前總是心事重重，成日半夜成身嘔」。

同場加映：12大過勞症狀

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：

轉工轉行｜港男回想做兼職侍應最開心

眼看親戚的變化，樓主即使並非從事會計，只是當過普通寫字樓的助理也有類似的體會，「原來返咗咁多份工，最開心竟然係當年做兼職侍應嘅時候」，又慨嘆自從踏入辦公室工作，便從未開心過，對於親戚現在的工作更是心生羨慕，無奈年紀所限，不能重回餐廳工作。

我都想返餐廳做返個侍應仔，開開心心又一日，無奈….我依個年紀返去唔太好。

轉工轉行｜網民感同身受：我都有同樣諗法

帖文引來不少網民留言，大部分人與樓主想法相同，「我都有咁既諗法」、「以前返2份工，part time係用嚟舒緩full time嘅壓力」、「賺夠錢先可以轉份輕鬆工」、「有朋友中學畢業之後無返過全職，就係因為想輕鬆啲」、「有時做嘢太辛苦，真係好有衝動做餐廳」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多相關報道：

工作招聘｜勞工處$6000請全職要求1年經驗 網民怒批：30年前嘅人工

工作招聘｜移民公司請人指定8種「MBTI」 拒請呢類人格網民嘲：係咪歧視？



轉工跳槽｜為前途轉新工月薪由17K升至25K 港女遇惡頂上司即後悔：寧願搵少啲！



求職見工｜失業港女求職3個月無回音 年尾HR為「跑數」竟自動搵上門【附6招成為職場搶手貨】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】