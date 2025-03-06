  • 13°C
香港時間：202536日 (四) 13:26

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中年轉工｜Big 4會計師棄高薪厚職轉行做水吧　妻子見變化：佢開心咗好多

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Big 4會計師棄高薪厚職，轉行做水吧，妻子見其變化「開心咗好多」。

【轉工/轉行/Big 4 會計師】不少人期望到大公司工作，不過卻有人認為基層工作最開心！有網民於討論區發文，指有任職於四大會計師樓（Big 4）的親戚，突然辭職轉做水吧，壓力減輕不少後，「個人開心咗」，這使他發現原來當年做兼職侍應最輕鬆，慨嘆「做寫字樓就無開心過」。

轉工轉行｜親戚辭職Big 4會計做全職水吧侍應

該名網民於連登討論區以「有無人做開寫字樓嘅，辭職唔做，走去做前線工作...」，他表示親戚四叔本來是「Big 4」（四大會計師事務所）會計師，後來突然辭職做全職餐廳水吧侍應。雖然由高薪轉至基層工作，但他卻發現親戚「個人開心咗好多」，對比以往當會計師時大為不同，「以前總是心事重重，成日半夜成身嘔」。

同場加映：12大過勞症狀

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

TOPick一分鐘
香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻

轉工轉行｜港男回想做兼職侍應最開心

眼看親戚的變化，樓主即使並非從事會計，只是當過普通寫字樓的助理也有類似的體會，「原來返咗咁多份工，最開心竟然係當年做兼職侍應嘅時候」，又慨嘆自從踏入辦公室工作，便從未開心過，對於親戚現在的工作更是心生羨慕，無奈年紀所限，不能重回餐廳工作。

我都想返餐廳做返個侍應仔，開開心心又一日，無奈….我依個年紀返去唔太好。

轉工轉行｜網民感同身受：我都有同樣諗法

帖文引來不少網民留言，大部分人與樓主想法相同，「我都有咁既諗法」、「以前返2份工，part time係用嚟舒緩full time嘅壓力」、「賺夠錢先可以轉份輕鬆工」、「有朋友中學畢業之後無返過全職，就係因為想輕鬆啲」、「有時做嘢太辛苦，真係好有衝動做餐廳」。

點擊圖片放大
+4
+3

更多相關報道：

工作招聘｜勞工處$6000請全職要求1年經驗　網民怒批：30年前嘅人工

工作招聘｜移民公司請人指定8種「MBTI」　拒請呢類人格網民嘲：係咪歧視？

轉工跳槽｜為前途轉新工月薪由17K升至25K　港女遇惡頂上司即後悔：寧願搵少啲！

求職見工｜失業港女求職3個月無回音　年尾HR為「跑數」竟自動搵上門【附6招成為職場搶手貨】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

職場文化｜00後新入職跟同事飲茶獨食灌湯餃　老細當場黑臉後續曝光
21:21 2025/01/24
職場文化｜00後新入職跟同事飲茶獨食灌湯餃　老細當場黑臉後續曝光
職場文化｜00後整頓職場？月薪無25K唔做？　專家分析：原因是有任勞任怨的父母
16:17 2025/02/14
職場文化｜00後整頓職場？月薪無25K唔做？　專家分析：原因是有任勞任怨的父母
職場文化｜新人入職公司被同事冷待　老細解釋背後原因：你都無請食飯
19:05 2025/02/19
職場文化｜新人入職公司被同事冷待　老細解釋背後原因：你都無請食飯
工作招聘｜移民公司請人指定8種「MBTI」　拒請呢類人格網民嘲：係咪歧視？
17:00 2025/02/13
工作招聘｜移民公司請人指定8種「MBTI」　拒請呢類人格網民嘲：係咪歧視？
工作招聘｜勞工處$6000請全職要求1年經驗　網民怒批：30年前嘅人工
18:45 2025/02/27
工作招聘｜勞工處$6000請全職要求1年經驗　網民怒批：30年前嘅人工
轉工跳槽｜為前途轉新工月薪由17K升至25K　港女遇惡頂上司即後悔：寧願搵少啲！
16:21 2025/01/13
轉工跳槽｜為前途轉新工月薪由17K升至25K　港女遇惡頂上司即後悔：寧願搵少啲！

你可能感興趣

職場文化｜00後新入職跟同事飲茶獨食灌湯餃　老細當場黑臉後續曝光
21:21 2025/01/24
職場文化｜00後新入職跟同事飲茶獨食灌湯餃　老細當場黑臉後續曝光
職場文化｜00後整頓職場？月薪無25K唔做？　專家分析：原因是有任勞任怨的父母
16:17 2025/02/14
職場文化｜00後整頓職場？月薪無25K唔做？　專家分析：原因是有任勞任怨的父母
職場文化｜新人入職公司被同事冷待　老細解釋背後原因：你都無請食飯
19:05 2025/02/19
職場文化｜新人入職公司被同事冷待　老細解釋背後原因：你都無請食飯
辭職 網絡熱話 侍應 餐廳 會計 連登討論區

最高瀏覽

40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡