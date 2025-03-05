身體警號丨41歲男星訴影圈苦況為應酬飲酒「飲到屙血」　健康嚴重亮紅燈不敢驗身

【張建聲／酒精中毒／解酒食物／肝癌／驗身】近年經濟不景，電影業亦受到拖累，連一向飾演「奸角」、現年41歲的張建聲早前亦在社交平台上，苦呻自己工作量大減，更指身體大不如前。但向來熱愛電影的他，為尋找投資機會，卻仍然需要應酬導致長期飲酒，更一度飲到「屙血」。

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張建聲吐心聲丨工作量大減需出外尋機會

因拍攝三級片《一路向西》及網劇《反黑》中「招積」一角，而為人認識的張建聲早前在IG開直播，當時一臉頹態、貌似醉酒的他於鏡頭前苦呻「冇戲拍」的辛酸：

因為我要食飯，香港冇人搵我拍戲，香港暫時唔需要我，我唔食，我屋企都要食。咁唔緊要....因為個餅太細，叻過我嘅人太多，所以就係自己出去搵。

他又指，為了尋找資金支持開戲，因此不時出席飯局，曾飲酒飲到屙血、胃都快穿了，儘管許多時候是「白飲」，他亦不想放過機會：

無論我去到邊個地方，哪怕呢個人係potential嘅investor，我都要見，要飲幾多，我飲幾多囉

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張建聲吐心聲丨為拍戲增肥減肥 身體嚴重亮紅燈

出命拼搏的張建聲過去曾為出演不同電影的角色，不時增肥減肥，令體重於短時間內大幅上落，亦於身上留下了不少病根，他在直播時便自爆身體已嚴重亮紅燈：

第一，我拍X到我身體有問題；第二，我拍到呢度（腦部）有問題，我要食藥；第三……

除此之外，他又指因為經濟不穩，自己又四處搵機會發展，去年無奈地與年齡比自己小16歲的女友分手。

張建聲更指自己現在不敢去驗身：

我唔敢做body check，我有個保險agent喺度，我真係唔敢做body check，真係唔夠膽，年紀大咗真係唔夠膽。

當被網民問及「攰唔攰」時，張建聲情緒即受到觸動，眼濕濕表示：

我好攰！我真係好攰，有時瞓X醒都唔知我自己喺邊，唔好講話飛，喺內地，我依家基地喺廣州，我有時都唔知我自己喺邊度，我阿媽問我，阿仔你喺邊，我話阿媽你等陣先，我問吓我個friend，我依家喺邊？

張建聲吐心聲丨曾收富婆飯局短訊

張建聲近日亦曾在IG動態上貼出兩張對話圖，表示曾收到富婆出價30萬邀約他去「飯局」，儘管金額相當誘人，不過他最終亦婉拒。

防癌食物丨10款食物有助解酒防肝癌

要降低患上肝癌的風險，其實可從飲食入手。尤其是愛飲酒人士，一時無法戒酒，也要注意清除酒精代謝物，減輕肝臟負擔。營養師Queenie曾介紹「解酒食物」，幫助代謝和穩定血壓。她指出，人經過暢飲一番後，體內的酒精需要時間進行代謝。當乙醛還未完全被肝細胞處理時，容易出現輕度脫水狀況，使腦內的滲透壓升高；身體亦會因想加速酒精的排出而透過增加排尿的次數，導致體內的鈉和鉀含量下降，從而引起頭痛、胃部不適、口乾、頭暈和出汗等症狀。

另外，營養師曾美慧（Amy）接受訪問表示，肝癌的成因主要是肝臟長期發炎受損引致。若經常進食5類食物，亦有機會增加患肝癌的風險，包括：酒精、汽水、油炸食物、高糖分穀類早餐、珍珠奶茶。同時，她亦介紹了降低肝癌風險的食物。

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中醫養生丨7種養胃食材

註冊中醫師陳嬿珺建議，胃痛患者應該避免食用生冷寒性食物，以免抑制脾胃的消化功能；可以通過炒蔥、薑、蒜等方式來調和寒性食物。

至於養胃的食材，醫師推介以下7種，功效健脾益胃助消化：

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