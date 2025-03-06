精力旺盛｜老婆曾懷孕8次　30歲人夫結紥3個月又中獎　院方解釋：精子太生猛

【懷孕／結紥手術／受孕／生育】內地一對夫妻在婚後經歷了8次懷孕，兩人育有3名孩子。去年9月，丈夫決定進行結紮手術，但沒想到手術完成三個月後，妻子卻再次懷孕。經過精子檢測，結果顯示精子的活躍度達到3級，甚至比正常人還要活躍，最終這對夫妻獲得了醫院1.6萬元人民幣賠償。

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根據河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》的報道，周口市一名30歲的李先生在結婚後，妻子共懷孕8次，生下第3個孩子後，為了往後生活著想，決定進行結紮，由李先生接受輸精管結紮手術。

然而，在李先生於河南周口市匯山區現代婦科醫院結紮手術後的3個月，他的妻子沒有來月經，去醫院檢查，發現妻子又再度懷孕。醫院進行精子檢查後，發現其精子活躍率高，活力達到三級。李先生感到無奈，他表示，手術後精子活躍度反而比正常人更高，醫院則表示這是機率問題，可能是運氣不佳。對此，李先生反問，「那我做結紮的意義是什麼？當時手術怎麼做的？」

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負責結紮手術的醫生並未出面解釋，而其他醫院工作人員則表示，結紮後的3至6個月內仍有可能出現精子。李先生的妻子對此感到非常氣憤，她表示，「這事沒出現在你身上，你們不緊張，我都不知道我怎麼懷孕的。」

李先生對醫院的解釋亦感到不滿，因此向當地衛健委進行了投訴。在協調之後，醫院向他賠償了1.6萬元人民幣。

同場加映︱養精必備6大營養素

想成功懷孕，養好精子很重要。世衛估計，全球9%夫婦受生育問題困擾，其中男性因素佔50%。台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修分享養精必備6大營養素：

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同場加映︱男士5大保健貼士

註冊中醫師孫頴儀接受訪問時曾指出，男士不育主要分成6大類，包括腎虛、氣血兩虛、濕熱下注、肝郁氣滯、痰濕、脾腎陽虛等。患者一般感到腰膝酸軟、壓力大、多思、胃腸不適、易腹瀉等， 只要對症下藥治療，治療效果會相當好，而治療期一般為3至6個月不等。

此外，孫醫師又分享幾個日常保健小貼士︰

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