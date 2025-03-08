危險行為｜屯門停車場閘杆「當頭一棒」　女子行車道被砸網民批：無安全意識

▲ 屯門停車場閘杆「當頭一棒」，女子行車道被砸網民批：無安全意識。

為保障自身及他人安全，一定要行專為途人設置的步道！近日，有司機在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指屯門廣場停車場有附近食肆女員工途經車輛收費處時，車閘杆正好落下給了她「當頭一棒」。

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危險行為｜女子行車道被閘杆正中頭部

據影片可見，當時樓主駕駛車輛正在排隊繳交停車費離開，前車司機付錢後，閘杆抬起放行，此時車輛左側有2名身穿制服的女員工路過，1人走在靠牆一側，有欄杆圍擋，相信是專為行人設而設，另1短髮女工這與其並排走在車道。

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好巧不巧，就在2名女工行至閘杆裝置時，前方白色私家車駛離，閘杆下降剛好砸到短髮女工頭部，似乎感到異物，閘杆快速升起；女子被砸踉蹌摸頭回望，疑還以為有人背後「襲擊」，幸而應該並無大礙，樓主見到女子反應後不禁發笑。

危險行為｜網民批評：無安全意識

此事引起熱議，更引來前車司機留言，上傳後車「車cam」記錄下的情況，女工被砸到頭部後，踉蹌幾步表情茫然，而後回頭查看情況。

不少網民指責女工行車道，毫無安全意識，「做人牆係有代價，單行行走咪冇事囉」、「見到中嗰下，我個頭都有啲痛」、「有去過都會知兩邊有雪糕筒畀人行用，佢偏偏要行車路」、「有行人道唔行行車道」、「啲人咁鍾意行行車路，抵啦」、「冇安全意識」、「鴻運當頭」。

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