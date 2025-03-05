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Skype停止服務｜微軟宣布5月停運通訊軟件Skype　現有用戶可免費轉用Teams

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撰文： 王明芳

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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微軟宣布5月停運通訊軟件Skype，現有用戶可免費轉用Teams。

美國微軟公司（Microsoft）宣布，旗下通訊軟件Skype將於5月停止服務，結束22年歷史。微軟鼓勵現有客戶轉用另一款應用程式Teams，期望此舉能簡化旗下免費通訊產品，適應客戶需求。

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Skype停止服務｜2003年面世 高峰期擁3億用戶

Skype最初由北歐企業家團隊創立，並於2003年面世，憑藉免費網絡電話及視訊功能，深受全球用家歡迎，迅即成為全球熱門通訊工具，微軟於2011年以85億美元收購Skype，創下當時最大筆收購案。2016年，Skype擁有3億活躍用戶。

不過，隨著科技日新月異，手機越趨普及，市場出現不同的免費通訊軟件，例如Zoom、Google Meet等，Skype逐漸失去市場優勢，截至2023年用戶跌至3600萬。

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Skype停止服務｜微軟呼籲用戶轉用Teams

後來推出應用程式Teams，逐步將兩者功能整合，令Skype變得更邊緣化。微軟在公告中呼籲Skype用戶轉用Teams，表示未來將專於發展Teams，提供更整合與創新的溝通工具。用戶使用Teams不但擁有常用的功能，如一對一對談、群組對談、文字訊息、檔案傳送外，更另附Teams特有的會議、行事曆管不理、以及社群相關的功能。

至於現有Skype用戶仍可使用該服務至5月5日，付費用戶可在下一個續期前繼續使用點數與服務。用戶可以原有Skype帳號登入Teams，並自動轉移聯絡人與聊天紀錄；若不想遷移，可選擇匯出相關數據。5月5日後，剩餘付費用戶仍可透過Skype網站及Teams內部的撥號盤繼續使用服務。

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