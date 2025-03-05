漂白劑推薦2025︱漂白粉VS漂白水功用大不同！《LDK》12款漂白劑推薦　輕鬆除污消臭不傷衣物纖維

▲ 漂白粉VS漂白水功用大不同！《LDK》12款漂白劑推薦 輕鬆除污消臭不傷衣物纖維

【漂白水／漂白粉／汗臭／污漬／洗衣液】單靠普通洗衣產品難以去除衣物上頑固污漬和異味，這時需要用到漂白劑；但其實漂白粉和漂白水，功效大有不同，應該如何選擇？《LDK》教大家揀選最適合的漂白產品，推薦12款超好用漂白劑，輕鬆除漬消臭更不傷衣物！

最新影片：

漂白劑的種類

日本家品雜誌《LDK》引述專業人士介紹，去除衣物發黃污漬的關鍵，是使用熱水和含氧漂白劑；而漂白劑可分為以過碳酸鈉為主要成分的漂白粉，和以過氧化氫為主要成分的漂白水。

含氧漂白粉可有效去除油污和色素污漬，甚至還能有效去除漂白水無法去除的神秘污漬。「過碳酸鈉」對衣料而言較為溫和，泡在水中無色無味，使用上較無疑慮。適合漂白深色衣服以外的衣物，例如淺藍色至白色之間的淡色衣物，或花色衣物也適用。

而含氧漂白水同樣可以用於清洗白色、彩色有圖案的衣物。它還具有抗菌和消臭的功效，因此對於去除衣物中的難聞氣味也非常有效，在清洗毛巾、內衣和其他容易滋生細菌的衣物時，可以嘗試將含氧漂白水添加到常規洗衣產品中。

不過，粉末狀與液體狀的含氧漂白劑，兩者還是存在一些功用上的不同：

漂白粉通常強調漂白能力；

漂白水通常強調防止褪色。

氧基VS氯基

《LDK》提醒，漂白劑還有分為「氧基」漂白和「氯基」漂白。前者優點是既能去除污漬又不損壞纖維，弱酸性和酸性的漂白能力較弱，適用於絲綢和羊毛等精緻材料，而且可以用於彩色和有圖案的衣物。

後者氯基漂白劑（鹼性）的主要成分是次氯酸鈉。它具有很強的漂白能力，可以去除染料，使衣服保持純白色，所以它只能用於白色衣服，對於有顏色或圖案的衣服要小心使用。同時，氯基漂白劑還具有一種獨特且刺鼻的氣味，與酸性液體混合時，會產生有毒的氯氣，因此處理時要小心。

另外，如果清洗的衣服在護理標籤上有一個三角形或帶有兩條對角線的三角形，即代表可以放心使用漂白劑；因此，使用漂白劑前請檢查衣物標簽。

12款漂白劑推薦

《LDK》為大家推薦12款可以徹底去除污垢且不損壞衣物的漂白劑，以及最佳洗滌方法！

漂白粉型

衣服上有頑固污漬，建議使用漂白力較強的漂白粉。尤其是衣物汗漬、血跡或泛黃，將物品浸泡在漂白粉中，是非常有效的；同時使用溫水（約40°C）會使污垢更容易脫落。需注意，由於其漂白力較強，彩色/有圖案衣物可能會褪色。

《LDK》測試將沾滿皮脂、咖哩、肉醬等真實污漬以及衣領污垢、皮脂污漬的男士服裝，在漂白粉產品中浸泡一定時間，然後輕輕沖洗；根據污漬前後色差計算清潔力。

7款漂白粉（評分由低至高排列）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

漂白水型

衣服上有難聞異味，或希望避免損壞衣服質地，建議使用可以輕鬆添加到日常洗衣中的漂白液。雖然漂白能力比粉末型弱，但它可以用於絲綢、羊毛等精緻衣物。需注意，在用於彩色或有圖案的衣物時，根據服裝中使用的顏料和纖維類型不同，可能仍會出現褪色的可能性。

《LDK》清洗了被人工污染（油酸、三油精等油性污垢、蛋白質、炭黑等有機和無機物，與衣領污漬同時存在），以及沾染了紅酒、番茄醬和茶漬的布料，利用專業設備測量髒污織物在洗滌前後的色差，計算清潔率。

另外，將浸泡在帶有氣味液體中的T恤進行清洗，之後由專業人員判斷T恤上殘留汗水和污垢氣味的強度。

5款漂白水（評分由低至高排列）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：10款A級洗衣液+洗衣珠推薦

《LDK》亦曾測試過市面上18款洗衣液和洗衣膠囊，比拼各款洗衣產品的清潔去污力、除臭力、使用感、性價比及整體防污能力；其中有10款產品在整體表現上獲得A至A+評級，名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5