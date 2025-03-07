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教評專欄丨基灣小學（愛蝶灣） 校長學生午間約會　共建甜蜜時光暢談心事

升學教育

發布時間： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

基灣小學（愛蝶灣） 校長學生午間約會，共建甜蜜時光暢談心事。

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）/午間活動/與校長有約/校園回憶】在我擔任校長的這十多年中，一直堅持「亦師亦友」的教育理念，特別是在每個午膳時間，我與社工合作舉辦的「與校長有個午間約會」活動，讓我有機會與學生們深入交流。

過程中，我都會邀請學生分享他們在校園中最難忘的回憶，這不僅是他們的故事，也是我理解他們心聲的窗口。教育的核心不僅在於學科知識的傳授，更在於與學生建立良好的關係，讓他們在這個充滿愛與支持的環境中茁壯成長。

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學生們的回憶五花八門，有的學生提到參加國際音樂比賽的經歷，分享著那份緊張與成就；有的則談到社際活動中學習到的團隊精神，讓他們體會到合作的重要；還有學生講述在成長營中，透過模擬人生遊戲學會如何在關鍵時刻做出選擇。這些珍貴的分享，不僅讓我感受到他們的成長，也為未來學校活動的安排提供了寶貴的參考。

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在這些午間約會中，社工會鼓勵學生們準備一些小遊戲與我一起玩，他們有很多想法，各組也有所不同，有藝術創作，例如和諧粉彩、織手繩，以及各種桌上遊戲，例如UNO、「狼人殺」等，這些都是他們的愛好。這些互動不僅增進了我們之間的親密感，也讓我感受到教育的另一面——不僅是知識的傳授，更是情感的交流。

在活動的過程中，我也會講述自己成長的經歷，並給予學生們鼓勵。看到他們眼中閃爍的希望，我深知這樣的交流對他們來說是多麼重要。有時活動安排剛巧遇上老師及學生的生日，我們也會慶祝一番。師生的相處不僅是知識的傳遞，更是心靈的碰撞，讓我們在這個大家庭中建立起深厚的情誼。

教評專欄｜基灣小學（愛蝶灣）勇奪校際足球比賽冠軍　校長勉勵學生：堅持不懈便能超越自我

每次活動結束時，學校還會準備一些「雪糕甜品」，這不單是小小的美食享受，更是希望學生們在忙碌的生活中，能時刻記住生活中的一點甜，活在當下，積極面對人生的每一個挑戰。我相信與學生的每一次交流都是一種雙向的學習。在這個「亦師亦友」的過程中，我們共同成長，彼此激勵，這正是教育的真正意義所在，讓每位學生都能在校園生活中找到屬於自己的甜蜜與成長。

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撰文 : 黃靜雯博士 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）校長

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