搗破法蘭克︱首條宣傳片及海報曝光　談善言林家熙岑珈其楊偲泳化身「械劫KOL」

▲ 談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳主演電影《搗破法蘭克》。

【談善言 / 林家熙 / 岑珈其 / 楊偲泳 / 搗破法蘭克】由甄峻賢監製、蔡康凝執導，談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳、袁富華及楊偉倫等演出的電影《搗破法蘭克》將於復活節上映，在今日（3月5日）發布先導海報及首條宣傳片。

《搗破法蘭克》故事講一群叛逆青年組成劫富小隊，犯案留下塗鴉標記，戴上兔仔面具，自拍械劫過程上載互聯網，同時公然狙擊奸詐黑商，引發社會軒然大波。在首張海報中的角色，正是持槍戴上兔仔面具的談善言。

談善言捱病坐輪椅完成《搗破法蘭克》 岑珈其林家熙楊偲泳按摩打氣

▲ 《搗破法蘭克》

搗破法蘭克︱談善言：我最近打劫！

在《搗破法蘭克》首條宣傳片可見，揭示正接受社會服務令的紀月（談善言飾）與社工會面時直言：「我最近打劫！」紀月配戴兔仔面具、穿勞工服，在劫後的押款車上噴上塗鴉標記，持機槍亂掃，撒錢落街。

Hugo（林家熙飾）持槍挾持楊偉倫、Chelsea（楊偲泳飾）與富商酒後拍照似有企圖。

紀月說：「 法蘭克嘅劫案要好似行為藝術，程序要做足，我哋要揀啲啱數嘅老屎忽打劫。打劫畀啲咩觀眾睇，我哋自己話事。」陶俊（岑珈其飾）問：「你打劫喎？咁你仲放上網？」紀月回應：「係呀﹗你記得幫我哋share（分享）喎！」

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