  • 19°C
香港時間：202535日 (三) 15:17

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

搗破法蘭克︱首條宣傳片及海報曝光　談善言林家熙岑珈其楊偲泳化身「械劫KOL」

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳主演電影《搗破法蘭克》。

【談善言 / 林家熙 / 岑珈其 / 楊偲泳 / 搗破法蘭克】由甄峻賢監製、蔡康凝執導，談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳、袁富華及楊偉倫等演出的電影《搗破法蘭克》將於復活節上映，在今日（3月5日）發布先導海報及首條宣傳片。

《搗破法蘭克》故事講一群叛逆青年組成劫富小隊，犯案留下塗鴉標記，戴上兔仔面具，自拍械劫過程上載互聯網，同時公然狙擊奸詐黑商，引發社會軒然大波。在首張海報中的角色，正是持槍戴上兔仔面具的談善言。

談善言捱病坐輪椅完成《搗破法蘭克》　岑珈其林家熙楊偲泳按摩打氣

《搗破法蘭克》

搗破法蘭克︱談善言：我最近打劫！

《搗破法蘭克》首條宣傳片可見，揭示正接受社會服務令的紀月（談善言飾）與社工會面時直言：「我最近打劫！」紀月配戴兔仔面具、穿勞工服，在劫後的押款車上噴上塗鴉標記，持機槍亂掃，撒錢落街。

Hugo（林家熙飾）持槍挾持楊偉倫、Chelsea（楊偲泳飾）與富商酒後拍照似有企圖。

紀月說：「 法蘭克嘅劫案要好似行為藝術，程序要做足，我哋要揀啲啱數嘅老屎忽打劫。打劫畀啲咩觀眾睇，我哋自己話事。」陶俊（岑珈其飾）問：「你打劫喎？咁你仲放上網？」紀月回應：「係呀﹗你記得幫我哋share（分享）喎！」

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
為母則強丨愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我幸福

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
電影評論學會大獎2024︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　劉青雲五度奪獎談善言首封影后
17:25 2025/01/13
電影評論學會大獎2024︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　劉青雲五度奪獎談善言首封影后
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲

你可能感興趣

金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
電影評論學會大獎2024︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　劉青雲五度奪獎談善言首封影后
17:25 2025/01/13
電影評論學會大獎2024︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　劉青雲五度奪獎談善言首封影后
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
談善言 林家熙 岑珈其 楊偲泳 電影 演員 編劇 導演 監製

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
大腸癌關注月｜大腸癌為港人第二致命癌症　醫揭6種特徵易中招現5大徵兆速求醫【附大腸癌症狀+自測方法】
大腸癌關注月｜大腸癌為港人第二致命癌症　醫揭6種特徵易中招現5大徵兆速求醫【附大腸癌症狀+自測方法】
逆轉糖尿病｜糖尿病不再是絕症　醫生教1方法不用吃藥　86％患者逆轉病情
逆轉糖尿病｜糖尿病不再是絕症　醫生教1方法不用吃藥　86％患者逆轉病情
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
遊日注意丨京都大學教授警告3大天災恐襲日本　東京料成地震重災區大型天災恐波及3000萬人
遊日注意丨京都大學教授警告3大天災恐襲日本　東京料成地震重災區大型天災恐波及3000萬人