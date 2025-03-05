清水沖涼｜女子僅用清水沖涼10年無人知　驚人效果曝光　醫生：1類肌膚適用

【清水沖涼／乾性皮膚／出油】清水沖涼聽起來像天荒夜談，但原來真的有人會這樣做！台灣一名女網民日前分享自己10年來都是用清水沖涼，且衛生程度絕對不輸沐浴露，引起網民熱議。過往曾經有極簡網紅真人實測過，效果不俗。

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清水沖涼｜10年不用沐浴露沖涼無人知

台灣一名20多歲女網民在上周五（2月28日）在Dcard以「用清水洗澡 到底怎麼了？」為題發文，分享自己10多年來僅以清水沖涼，因為女事主屬於乾性皮膚，一年四季都會非常乾燥。過往曾經用過沐浴用品，皮膚會變得更加乾燥不適，當中的化學成分對身體亦不好。故此，她從小學六年級開始就不用沐浴露至今。清水沖涼的習慣維持至今，她坦言這些年來根本沒有人發現她的特殊洗澡習慣，身體從未有過無異味或「生油脂粒」，皮膚亦無出油的問題，身體衛生程度與他人使用沐浴露無異。

我用清水洗身體十幾年來，根本沒人發現，根本沒人聞的出來。身邊很親近的人也不知道，我的身體也是一顆痘痘都沒長過，我不覺得這有哪裡髒。

早前台灣極簡網紅NanaQ曾經分享自己實測1年只用清水沖涼的結果，指身體不會黏𥹉（黏笠）且依舊清爽，引起網民熱議和嫌棄，指僅用水洗澡非常骯髒。甚至聽到連私密處都僅用清水沖洗，反應更激動指「一定會發炎、有味道」。

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清水沖涼｜極簡網紅曾實測清水沖涼遭狠批

NanaQ曾透過YouTube影片，以主題「只用清水洗澡的女生現在怎麼樣了？I take shower only with water」，整合出清水洗澡4大優點：

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片中她亦大方解釋私密處、屁股等部位也一樣用清水洗，即使經期期間如是，強調從來沒有任何不適：

完全沒有聞到任何血味，也完全沒有發生過搔癢的問題。

清水沖涼｜醫生：僅乾性肌膚適用

據《ETtoday新聞雲》報道，台灣皮膚科醫生蔡逸姍表示，用清水洗澡只針對 乾性肌膚者使用 ，她會建議1歲以下的嬰兒、患有濕疹或是異位性皮膚炎的患者以清水梳洗便可。而患有皮膚疾病的患者，若使用清潔力過強的肥皂或沐浴乳，會破壞所剩無幾的皮脂膜，更加刺激肌膚，加重皮膚因乾燥造成不適。蔡逸姍亦提醒，若是油性肌膚或是有體臭、臭狐的人，或是背部、胸前容易長痘的患者，都不建議只用清水洗澡。

同場加映：10招遠離濕疹敏感肌

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