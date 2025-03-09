拒婚真相｜拍拖10年育2歲女男友一直拒婚　港媽意外發現電話備份驚揭真相

▲ 港媽與伴侶拍拖10年育有一女，惟另一半以經濟理由不婚，近日更從電話備份中發現他有兩兒，令她十分震驚。

一名港媽與伴侶一起10年，並育有一名2歲女兒，然而另一半一直以經濟理由推卻結婚。直到近日在另一半的備份上，發現他有兩個15至18歲的兒子，令她十分震驚。惟伴侶待她及女兒不錯，苦惱著應否踢爆這事，於是在網上發文求意見。

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兩性關係｜驚覺男友育有2子已屆青少年

該名港媽在社交平台《親子王國討論區》發文，以「突然發現另一半有子女」為題稱，她與另一半「一齊10年，阿女都兩歲」，雖然港媽想結婚，但另一半一直不肯結婚，一直用經濟理由拒絕。港媽稱，早前在另一半的電話備份中，無意發現他原來已有兩名兒子，估計年齡有15歲至18歲。

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兩性關係｜網民阻踢爆：先搞清楚想得到什麼

不過，大部分網友認為港媽應三思而行，有網友認為「踢爆之前，你要搞清楚你想得到什麼，和可得到什麼先，因要搵最合適的時間踢爆。」有網友建議她先查證，更教路港媽：「你以你個女嘅名義查吓爸爸嘅婚姻紀錄啦！金鐘政府合署或網上」。點擊圖片即睇網民意見：

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兩性關係｜港媽解釋10年未發現問題原因

不過，港媽回應稱，「踢爆只會有機會佢會覺得冇面就發脾氣走咗去。踢爆好似對我同女女一啲好處都冇，只會釋除我心理上嘅疑惑。」她在回應中再補充，另一伴每周有一兩天不在港工作，所以平日她在娘家住。有網民又疑問為何在女兒出生前，為何不好好結婚？點擊圖片即睇港媽回應：

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出軌線索｜男人出軌女人直覺好準 美最佳偵探列20大徵兆︰中4個一定有罪

老公出軌，女人總會有直覺感到不妥，繼而開始檢討老公手機、留意小動作等。被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin印證了女人的直覺，並指言男人出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆。如果女人懷疑另一半出軌，只要另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

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