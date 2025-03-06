雲閃付優惠｜雲閃付APP繳費優惠　交政府/法定機構差餉雜項最高減$200

▲ 雲閃付APP繳費優惠，交政府/法定機構差餉雜項最高減$200！

【銀聯卡/雲閃付優惠/雲閃付APP】不少港人都會透過網上支付平台繳交居家雜費，由即日起至4月30日，雲閃付「香港繳費」推出限時即減優惠，持有銀聯卡的用戶在雲閃付APP報名後，使用合資格銀聯卡繳交政府或法定機構費用時，達指定金額即可減高達$100！

雲閃付優惠｜雲閃付APP繳付政府或法定機構費用 最高減$200

由即日起至2025年4月30日，持有中國大陸或港澳地區發行的銀聯卡，可報名參與雲閃付繳費即減限時活動，成功報名後，用戶使用合資格銀聯卡於雲閃付APP，繳交政府或法定機構類別的費用時，單筆滿$2,000可減$12；滿$12,000則減$100，每位用戶最多可享2次優惠，即最高可減免高達$200！

是次優惠活動名額有限，按實際交易發生順序先到先得，額滿即止。大家報名時需要注意，登記時所綁定的銀聯卡須與實際支付時所使用的銀聯卡相同，支付頁面並不會顯示優惠金額，成功支付後可到帳單查看減免金額。

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雲閃付優惠｜雲閃付繳費即減優惠登記步驟

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雲閃付優惠｜繳交政府或法定機構費用步驟

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