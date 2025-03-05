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啟德桌球賽｜消委會暫收7宗投訴　涉觀眾被趕離場及奧蘇利雲退賽

港聞

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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世界格蘭披治桌球大獎賽在啟德體育園體藝館舉行（陳靜儀攝）

消委會總幹事黃鳳嫺表示，至今就世界桌球大獎賽接獲7宗投訴，其中一宗涉及觀眾被提早趕離場事件，其他六宗與名將「火箭」奧蘇利雲退賽有關。

黃鳳嫺表示，針對昨晚賽事有消費者被趕離場，針對主辦方提出受影響觀眾可換領今明兩日的賽事，她指出，若消費者在今明兩日未能抽空，主辦方未有交代如何處理，冀主辦單位更人性化處理票務問題，而消委會正跟主辦單位聯絡，直至今早尚未接獲回覆。

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黃鳳嫺提醒，啟德體育園未來仍會舉辦許多比賽，提醒主辦方及場地方面，日後萬一再遇上活動超時，應確保消費者觀看完賽事後先離場，否則會引起不滿。

至於餘下六宗涉及關於消費者不滿心儀球員退賽所引起的投訴，黃鳳嫺稱近日才收到相關投訴，暫未收到投訴人要求退款。她提醒消費者購票存在風險，例如觀眾最心儀的表演嘉賓有機會臨時缺席，要做好心理準備，而主辦方亦應告知消費者相關風險，說明相關條款，讓消費者知所選擇，以免引起重大爭議。

黃鳳嫺指，指出，若消費者在今明兩日未能抽空，主辦方未有交代如何處理。（資料圖片）

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