中小學試題｜小五中文搶分練習題答案　成語填充及標點符號的運用

▲ 中文科搶分練習題答案。

TOPick邀請名師設計的練習題,助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知,維持學習進度,並可熟習考試題型,提升應試技巧及速度,測考自然更得心應手。

【前往下載練習工作紙】

答案

一、

1.趾高氣揚

2.寥寥無幾

3.一意孤行

4.明知故犯

5.雪中送炭

6.提心吊膽

7.義無反顧

8.甘之如飴

9.如坐針氈

10.大開眼界

二、

1. 南洋群島 有很多 恩怡 喜歡的國家,包括: 馬來西亞 、 菲律賓 、 汶萊 、 新加坡 ⋯⋯

2. 豐子愷 不但是一位出色的散文家,還精通繪畫、音樂、翻譯,真是一位多才多藝的藝術家,不枉是我最喜歡的作家之一。

三、

1.D > A > B > C

2.A > C > D > B

3.E > C > B > A > D

