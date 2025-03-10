中小學試題｜小五中文搶分練習題答案　成語填充及標點符號的運用

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撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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中文科搶分練習題答案。

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答案

一、
1.趾高氣揚
2.寥寥無幾
3.一意孤行
4.明知故犯
5.雪中送炭
6.提心吊膽
7.義無反顧
8.甘之如飴
9.如坐針氈
10.大開眼界

二、

1.南洋群島有很多恩怡喜歡的國家，包括：馬來西亞菲律賓汶萊新加坡⋯⋯

2.豐子愷不但是一位出色的散文家，還精通繪畫、音樂、翻譯，真是一位多才多藝的藝術家，不枉是我最喜歡的作家之一。

三、

1.D > A > B > C
2.A > C > D > B
3.E > C > B > A > D

同場加映：重溫12至2月本地及國際時事

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