驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因

▲ 阿Sa近日亮相米蘭時裝周，生圖流出卻驚見「蝦餃下巴」。

【蔡卓妍/阿Sa/蝦餃下巴】蔡卓妍（阿Sa）向來凍齡，出道逾20年容貌幾乎沒有差別；不過她最近亮相米蘭時裝周，與好友拍片時竟被發現有「蝦餃下巴」，引起熱議。其實她曾對此作解釋，指出是1個原因導致。

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阿Sa近日亮相米蘭時裝周，除了上載多張在當地遊玩及出席活動的照片外，更與好友馬天佑開心拍片。不過她在片中的下巴就引起不少人留意。

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從影片中可見，阿Sa的正面完全沒有問題，但側面就明顯看到下巴突出，看起來既像雙下巴又像蝦餃。然而阿Sa多年來身形一直纖瘦，為何會出現「蝦餃下巴」？

對此，其他她早在2019年出席《澳門國際電影節》受訪時就曾親自解畫，透露被發現的雙下巴並非脂肪，而是淋巴囊腫。她當時表示：

之前一直覺得下巴腫腫的，以為自己胖了，醫生朋友幫我按過下巴位，初步判斷不是脂肪、雙下巴，而是摸到有一粒東西，建議我立即去照MRI（磁力共振），檢驗結果是淋巴囊腫，有兩粒物體黐著口水腺位置，幸好不是惡性。

阿Sa當時又指，其淋巴囊腫的起因是「免疫系統出錯信號」，所幸患處沒有痛楚，並不影響日常作息，按時吃藥望有望減輕病情。

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