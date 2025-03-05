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啟德桌球賽｜桌球賽事被趕離場　觀眾：換票補償可接受

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

記者現場所見，今日上午只有零星市民換領門票。（曾秋文攝）

啟德體育園昨（4日）上演「世界格蘭披治桌球大獎賽」首日賽事，1號枱的賽事到晚上11點15分比賽尚未完結，主辦單位已要求觀眾離場。主辦單位其後為受影響觀眾提出補償方案，讓觀眾在今明（5、6日）兩日到體育園憑昨日的1號枱，免費換領今明兩日同等票價的門票。記者今日上午到體育園視察，只有零星市民到場換票。

觀眾：有朋友希望可退款

黃先生昨晚觀賞尾場賽事，他在晚上7點30分觀看頭場後，已經知道賽事肯定會超時，對於被逐離場表示無奈，今日從媒體方面知道可以補償門票，立即前來查詢及登記，但工作人員表示需要時間再確認補償門票的場次。黃先生又表示昨晚由於觀眾人數不多，所以離場時秩序良好，亦知道有朋友希望能夠退款，但他表示由於賽事全是世界級高手，所以能夠補償門票再觀看一次是可以接受的，希望當局吸取教訓，因為桌球賽事沒有限制時間的，就算作賽10個鐘頭也可以。

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「當時場內充滿噓聲　工作人員不斷驅趕」

胡先生表示，對昨晚桌球賽事被趕離場，感覺無奈及詫異，當時場內充滿噓聲，工作人員又不斷驅趕觀眾。由於他自己已經買了所有賽事的門票，對於有關當局表示可以補償門票，他認為「有好過冇」，但會將補償的門票轉贈朋友，又表示當局可以補償門票證明觀看賽事的人數應該不是那麼踴躍，他今日仍然會觀賞尾場賽事，相信不會發生昨日同樣的情況。

學生認為賠錢較合適：旅客或已離港

大學生陳同學表示，知道昨晚尾場賽事要封館，相信對於桌球發燒友會很失望，尤其對一些想睇指定球手賽事的觀眾會造成不便，就算當局賠償可換門票，也未必適合所有購買門票的人士，因為可能有遊客觀賞完昨日的賽事後便會離開香港，所以認為賠償金錢會比較合適。他今日與同學觀賞1點的賽事，純粹來體育園感受氣氛。

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門票 啟德體育園

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