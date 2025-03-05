政府工作報告｜李強提支持港澳深化國際交往合作　港區人大：國家冀港續發揮聯繫國際投資者作用

▲ 國務院總理李強今日作政府工作報告。（林曉君攝）

國務院總理李強今日作政府工作報告，提到支持港澳發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持港澳長期繁榮穩定。有港區全國人大代表認為，國家是希望香港繼續發揮聯繫國際投資者作用。

▲ 陳振英相信，國家希望香港繼續發揮聯繫國際投資者的作用。（林曉君攝）

本身是金融界立法會議員的港區全國人大代表陳振英指，香港以往舉行很多國際性論壇，亦有論壇成功吸引金融界、商界來到香港，有關人士開會後有機會到內地視察，他相信國家希望香港繼續發揮聯繫國際投資者的作用。

本身是進出口界立法會議員的全國人大代表黃英豪指，香港一向都重視與國際交往，但由於疫情原因，及因有國家打壓，制裁香港主要官員形成一些窒礙。但他認為，一定堅定目標，繼續與全世界國際間交流交往，可能與全球南方國家可以更加深化交流交往。

全國人大代表李聖潑認為，

是鼓勵多一些，不是覺得我們做得不夠，而是我們有這個優勢便更應加發揮這個優勢。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】