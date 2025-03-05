人才計劃︱再回應梁振英質疑　孫玉菡：人才來港並沒怎麼用本地福利

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡回應有關人才入境計劃的質疑。

勞工及福利局局長孫玉菡今日再回應有關對各項人才入境計劃的質疑時指，內地人才沒有怎麼用本地的福利，反之他們來港需要「消費和花費」，例如酒店住宿，並認為他們支出遠比獲得的優惠多。

前特首梁振英多度質疑政府各項人才計劃，更指有人來港後取簽證即返內地，只為方便出入香港及為子女報讀學校。孫玉菡繼昨日在社交平台回應，稱人才配對就像情侶關係，若人才覺得香港環境適合，自然會留低；相反若人才選擇不留港，「和平分手」亦是平常不過的事。

他今早再在電台節目稱，強調續簽必需完全符合要求，「只有一次機會，唔會畀佢重覆申請」；「高才通」計劃容許申請人來港後，首2至3年毋須在港工作，直至「高才通」續簽時，須提供工作證明。他又指「高才」若不打算續簽，是不會帶子女來港讀書。他表示，「高才」若能為香港帶來益處，就可以留下，否則就「和平分手」。

孫又說，現時高才通計劃有300多人簽證到期，指是計劃推出的首批申請人，故數量較少，因基數太少故不透露有多少人有續簽，但成功續簽個案令其滿意，對計劃亦感樂觀。

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

人才計劃︱未否定2元乘車優惠將來有否需要再做調整

另外，財政預算案公布，長者兩元乘車優惠計劃，將改為「兩蚊兩折」，加設每月240程上限及10元以上車資兩折。雖然新方案下受影響人數較少，但被問到日後會否再調整方案，孫玉菡指「唔能夠完全否定，留待將來有需要再去做。」

孫玉菡表示，「兩蚊兩折」平衡了政策原意和財政可持續性。對於有指每年只節省約6.8億，孫玉菡則稱每年支出逾40億「唔細數目」，加上人口老化，受惠人數只會愈多，有必要修訂計劃。

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