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醫療事故丨明愛醫院護士餵錯正常餐　7旬老翁鯁喉周一離世

港聞

發布時間： 2025/03/05 15:55

最後更新： 2 小時前

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明愛醫院周一（3日）發生醫療事故。圖中非涉事人。（陳靜儀攝）

明愛醫院周一（3日）發生醫療事故，一名長期病患七旬老公翁於醫生下批准恢復進食糊餐，惟於護士指引下，一名護士學生卻錯誤為病人餵食一般正常飯餐，病人其後出現咳嗽，心臟及呼吸停頓，隨即於同日下午一時許離世，院方初步調查懷疑涉及溝通出錯。

涉事的是外科病房一名75歲男病人，患有高血壓及認知障礙，因肚漲及便秘入院，醫生指示病人需要禁食，留院後情況好轉並可以排便，並以靜脈注射補充水份。經治療後，病人有所改善，可進食流質食物，醫生於周一指示病人可以回復進食病人原本的糊餐，並於排版上寫上醫DAT（Diet As Tolerated），即可進食平時可進食的食物。

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一名五年級的護士學生，於4年年資註冊護士指示下，於當日中午12時起開始為病人餵食飯、切碎的菜及肉，起初病人可以吞嚥及咀嚼，但後來出現咳嗽，護士學生停止餵食並通知團隊，團隊指喉管減低阻塞情況，但醫護為男病人進行評估時，緊接出現呼吸及心臟停頓。醫療團隊餵食後3分鐘開始進行急救，並於病人氣道鉗走食物殘渣，病人經搶救後一度回復心跳，但最終於同日下午1時半離世。

明愛醫院公布一宗醫療風險警示事件，左起：醫管局病人安全及風險管理總行政經理張偉文、九龍西醫院聯網總監羅振邦及明愛醫院行政總裁關慧敏。（陳靜儀攝）

明愛醫院行政總監關慧敏表示，醫生寫下指示「DAT」，關慧敏表示是常用的用語，「照顧一名病人，不只是寫一個字於排版中，而是要大家好好了解及溝通，病人入院情況每一刻每一秒都有變化，一個字眼如何理解要視乎病人本身的狀況。」

她指，負責註冊護士誤以為指示是可以食正常的餐，相信涉及醫生及護士的溝通問題。她指，護士大部分時間於病房，較了解病人親身的需要，於巡房時間醫生及護士會討論治療計劃，包括進食的方針。她指，根源調查委員會會了解，醫生及護士的溝通，是否可以達至一致。

關慧敏指，涉事護士曾照顧死者，但不是唯一照顧者，她及護士學生正在休假中，事件也會交由死因庭處理。對會否有刑事檢控風險，關慧敏指仍待根源調查結果，且會全力配合死因庭，「同事們均非常傷心，本周內會再看情況，決定同事休假」。

料錯誤理解「DAT」為正常餐   業界相信護士責任較大 

前香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，醫生只是負責睇病，並不會知道每一名病人的吞嚥情況，因此於病歷中寫明DAT(Diet As Tolerated），再交由護士按臨床狀況判斷應如何進食，是較為「穩陣」做法。

劉凱文表示，今次事件中指示實習護士派正常餐的註冊護士，相信護士涉及較大責任。他解釋，護士應從臨床情況，例如病人是否有氣促，判斷病人的進餐選擇，而臨床醫療資訊管理系統（CMS）亦會載有相關紀錄。今次護士將「DAT」字眼，與派正常餐錯誤劃成等號。

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至於病人病床上的告示版，亦即「床頭牌」為何未能發揮應有作用，提示醫護病人的進食情況? 劉凱文表示，不同醫院放置床頭牌的做法亦有不同，一般而言禁食、或者麻醉後轉食「清水餐」會放置「床頭牌」，但以今次情況亦未必一定有「床頭牌」。

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