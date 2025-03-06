  • 14°C
香港時間：202536日 (四) 16:03

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗癌勇士｜66歲抗癌女星再傳噩耗癌細胞擴散小腦　眼冒大片黑點醫生：恐擴散得很快

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【陳文茜／黑色素癌/】前知名主持兼時事評論家、現年66歲的陳文茜自去年證實癌症復發，近日病情再出現惡化，繼2月發現肝腫瘤增至近10顆，日前於社交平台更新病況時，更自爆癌細胞已擴散至小腦，醫生更向她警告須立即處理，「否則腦部會擴散很快」，令她慨嘆「有時候壞的事逃不了」。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

陳文茜日前在Facebook以「不說告別」為題發文透露由於黑色素沉澱，令眼前「跑出一大片黑點」，並形容這些「殺不死留下的黑點」令她非常不舒服:

原來殺不死留下的黑點，一個個大了一倍以上，有的甚至長成毛髪狀，生活連洗把臉，都很不舒服。

陳文茜又指為了減少眼前大量黑點的干擾，現在暫時過著把燈全關掉的生活。

點擊圖片放大
+6
+5

除此之外，陳文茜又指經過MRI磁力共振檢查後，發現了小腦多了1個腫瘤，令醫生十分緊張，更向她表示需及時處理，「否則會擴散得很快」，令原先即將準備的她，不得不再延遲出院。突如其來的壞消息，陳文茜不得不慨嘆:

生命永遠有更好及更壞的事，互相牽引在我們的身邊，有時候壞的事逃不了，接受，比否認，抗拒好。

陳文茜曾患肺腺癌

現年66歲的陳文茜2019年曾患上肺腺癌，原以為病情已有好轉，豈料去年身體檢查時，卻被醫生告之癌症復發，需裝上人工血管。而在去年12月初，她再於Facebook透露，癌症復發且擴散至至多個器官，而且確診黑色素癌第4期，今年1月開始長達一年的免疫治療。雖然她積極抗癌續命，但化療副作用導致她手腳皮膚裂開和長汗皰疹。

點擊圖片放大
+5
+4

相關報道:

抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌暴瘦病容曝光 化療後皮膚裂開體無完膚狂出疹

抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌 肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光 

相關文章

大腸癌｜47歲女星驚患大腸癌嗎啡按14次　3度戀富二代不果39歲終成婚
12:52 2025/02/21
大腸癌｜47歲女星驚患大腸癌嗎啡按14次　3度戀富二代不果39歲終成婚
乳癌｜凍齡女星親妹患乳癌　1原因堅拒化療　腫瘤長10倍變末期離世
13:37 2024/11/11
乳癌｜凍齡女星親妹患乳癌　1原因堅拒化療　腫瘤長10倍變末期離世
卵巢癌︱「棟篤笑」女星卵巢癌逝終年63歲　曾摘除子宮勇敢抗癌 臨終獲博士學位
18:22 2024/11/06
卵巢癌︱「棟篤笑」女星卵巢癌逝終年63歲　曾摘除子宮勇敢抗癌 臨終獲博士學位

你可能感興趣

大腸癌｜47歲女星驚患大腸癌嗎啡按14次　3度戀富二代不果39歲終成婚
12:52 2025/02/21
大腸癌｜47歲女星驚患大腸癌嗎啡按14次　3度戀富二代不果39歲終成婚
乳癌｜凍齡女星親妹患乳癌　1原因堅拒化療　腫瘤長10倍變末期離世
13:37 2024/11/11
乳癌｜凍齡女星親妹患乳癌　1原因堅拒化療　腫瘤長10倍變末期離世
卵巢癌︱「棟篤笑」女星卵巢癌逝終年63歲　曾摘除子宮勇敢抗癌 臨終獲博士學位
18:22 2024/11/06
卵巢癌︱「棟篤笑」女星卵巢癌逝終年63歲　曾摘除子宮勇敢抗癌 臨終獲博士學位
健康問題 網絡熱話 磁力共振 免疫治療 肺腺癌

最高瀏覽

40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡