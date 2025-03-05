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痞子無間道︱馬海倫擒上枱再趷起身零難度　77歲Helen姐教一招保平衡力

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《痞子無間道》

【馬海倫 / 痞子無間道  / 武打片】由周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒主演TVB劇《痞子無間道》，在昨晚（3月4日）有一場脅持人質場面，當中現年77歲的馬海倫（Helen姐）要挑戰不少動作場口，除有掹劍、開槍，還有一幕是「一嘢趴上枱後再一嘢趷起身」，有姿勢兼有實際。

早在60年代已入影壇的Helen姐，在入行初期主力演武打片，比如《聾啞劍》、《縱橫天下》及大導演胡金銓的《迎春閣之風波》等，可說是一名打女，今次再騷身手。

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痞子無間道︱馬海倫平時勤鍛鍊

Helen姐接受TVB.COM表示，雖然已十多年沒拍過動作戲，但仍保持運動，稱：「平時有鍛鍊開身體嘅，除咗跑步同行山，一有時間就會喺屋企不停踎同不停趷起身，因為年紀愈大，膝頭同平衡力會差好多，所以要不停練，等自己反應快啲、肌肉力量好啲同冇咁易跌。我依家踎完可以即刻起身，唔使扶。」

她又笑言，跳上櫈比起掹劍難度要低：「因為把劍成把都係真鐵做出嚟嘅，好鬼重。同埋之後我有一場喺戶外拍嘅打戲，都拍得好辛苦，打得好犀利，希望大家到時會留意。」

事實Helen姐本身是運動健將，擅長游泳、騎馬、保齡球、滑雪和高爾夫球，更懂北派刀劍功夫與空手道，近年還跑長跑。而且更利害的是，Helen姐年輕時曾入選香港保齡球代表隊，為港隊往新加坡出戰亞洲保齡球錦標賽，並奪得女子組亞軍，相當厲害。

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