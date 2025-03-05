啟德桌球賽｜吳安儀評觀眾被迫離場：一定唔好　好多世界各地球迷嚟睇

▲ 世界格蘭披治桌球大獎賽在啟德體育園體藝館舉行。（陳靜儀攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽昨晚（4日）賽事，主辦方在晚上11時15分稱「根據場地使用限制」，突然要求所有觀眾離場。本港女桌球手、「四眼Cue后」吳安儀昨日有觀看比賽，直言觀眾從世界各地到來，要被迫離「一定唔好」。

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昨晚第二輪比賽的一號枱，第一場比賽時間較長，第二場加蘭韋爾孫對沙治的比賽較原定時間遲開始。約晚上11時15分，場館屏幕突然出現訊息，指「根據場地使用限制，觀眾需於午夜前離開場館」。

主辦方代表、F-Sports Promotion Limited總裁封歡歡稱，晚上11時與場館協調時，才知道觀眾要在午夜前離開，又指內地場館無時間限制。其他主辦方再發聲明致歉，受影響觀眾可持票尾換取今明兩日（5、6日）任何場次的同等票價可售門票。主辦方又表示與場地積極溝通，確保之後賽事的觀眾可以在賽事完結後才離場。

本報今日下午再到體育園，有觀眾序述昨晚事件，指當時場內充滿噓聲，工作人員又不斷驅趕觀眾，對事件感到無奈及詫異。

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▲ 對於啟德桌球比賽觀眾要提早離場，吳安儀指「一定唔好」。（吳安儀Facebook）

「四眼Cue后」吳安儀昨晚亦有「偷睇」直播，指好多球迷從世界各地來香港，要被迫離場「一定唔好」。

吳安儀回覆全文如下：

我昨晚有少少時間偷睇過直播，球賽好精彩. 好多球迷從世界各地到香港睇波，要被迫離場一定唔好. 不過亦都透過球員，英國，泰國嘅朋友聽到好多有關場地，氣氛同直播嘅正面comment。 我個人認為一個大型嘅桌球錦標賽可以落地香港點都係好事，最重要係汲取到經驗

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