星級家庭｜洪永城1家3口拍廣告被囡囡搶盡風頭　3歲Amber愛摔跤曾擊中爸爸要害

▲ 洪永城夫婦帶同大女Amber一齊拍廣告，Amber超搶鏡呀！

【洪永城/梁諾妍/星級家庭/星二代】洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）婚後育有兩女，日前兩人就帶同3歲大女Amber拍廣告，期間Amber搶盡爸媽風頭，連Tony也自嘲配角，又爆女兒酬勞最貴，繼而再爆Amber愛玩摔跤，還試過踢中他的重要部位！

▲ 洪永城與梁諾妍帶同大女齊齊拍廣告（受訪者提供）

星級家庭｜洪永城梁諾妍首次孖大女拍廣告

日前Tony首次一家三口拍攝保險廣告，問到酬勞是否特別可觀？Tony笑指女兒的酬勞最貴：「我和老婆比較便宜，Amber才是女主角，其實Amber主要來客串的，來玩的。我們篩選一些比較好的公司，最重要是訊息夠好，今次這個建設銀行（亞洲）的廣告，就是講保險和下一代的，所以訊息非常重要。」Tony又表示，這次拍廣告是很難得的經驗、一個很好的紀念。

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星級家庭｜爆女兒愛摔跤曾踢中爸爸重要位置

Inez就表示沒有刻意跟Amber講明是拍廣告，只說出來跟爸媽一起玩，她解釋：「因為是真的和我們一起玩，又和爸爸摔跤，他們很喜歡打架，在家裏日夜都玩打架。」Tony即自爆：「我每天都被『打』，她（女兒）在我身上跳、箍頸、踢我重要的地方，所以我覺得將來可以培育她玩摔跤、舉重那些運動。」

Inez在旁笑說：「最搞笑是家姐這樣對着他摔跤，妹妹在旁邊看着又要一份，衝到爸爸那裏爬爬爬，她一定要分一杯羹，很好笑的。」Tony無奈指全家女士都這樣對她。

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星級家庭｜透露細女眼下士多啤梨痣最新情況

至於Amber的工作獎勵，Inez透露：「她說要吃巧克力冰淇淋，她已經很懂得享受了，然後晚上臨睡之前，再要看一點Baby Shark，懂得討價還價了。」兩公婆還表明平日不會給女兒那麼多東西，拍攝這一天是例外，讓她吃零食和喝果汁。

由於快將1歲的細女Beryl未有同場，問到Beryl眼下士多啤梨痣的最新情況？他們就透露早前到醫院作檢查後，醫生建議可接受激光治療，現時已接受了兩次療程，情況明顯有改善，預計仍要接受多3、4次療程，又指細女愈來愈活躍，現已學懂慢慢走幾步。

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星級家庭｜爆好友黃翠如預產期

此外，問到好友黃翠如是否仍未肯透露腹中BB性別？他坦言沒有人知道：「應該只得她雙方家人才知道，她不想講沒理由強迫她，BB出世大家就知了。」他又爆對方預產期應該是3月，並指蕭正楠經常向他請教當爸爸的事情，他已給對方心理準備：「跟他說了BB出世後頭兩個月我都不會見他，因為他需要留在家中晚晚通宵，因為太太辛苦夜晚要休息，所以晚間、消夜、通宵都是他負責。」

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