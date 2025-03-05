博士媽媽｜陳美齡港樂廖國敏交流親子教育 培養孩子AI不能取代特質

▲ 陳美齡跟廖國敏上周合作《港樂親子音樂會》，二人受訪分享音樂跟親子教育的密切關係。（曾燿輝攝）

有「博士媽媽」之稱的歌手陳美齡，上周日跟香港管弦樂團駐團指揮廖國敏合作，完成一個別開生面的親子音樂會。她希望藉著音樂，令更多小朋友開拓想像空間，甚至在AI學習大趨勢下，能培養電腦不能取替的特質。

陳美齡在歌手以外，近手更深入民心是其教育家身份，她於史丹福大學取得教育學博士學位，並以日文、英文及中文撰寫兒童教育的著作達108本。

▲ （曾燿輝攝）

陳美齡亦一直關注兒童問題，多年來以聯合國兒童基金會地區大使身份活躍於世界各地。今次她跟香港管弦樂團（港樂）合作，也是希望透過音樂來推廣親子教育心得。

夥兒童合唱團合作

在音樂會上，在港樂指揮家廖國敏（Leo）帶領及音樂人伍 卓賢共同改編下，多首兒歌、童謠及管弦樂作品，如薛曼兄弟的《小小世界》、尹克榮 的《半月》、布拉姆斯的第五匈牙利舞曲、德伏扎克的第八斯拉夫舞曲，以至陳美齡個人經典如、《雨中康乃馨》、《再見19歲》等，都以充滿溫度的歌聲重新繹，台上並有兒童合唱團一齊參與，還有跟台上小朋友互動環境，氣氛既熱鬧又好玩。壓軸並以《香港香港》作結，讓全場大合唱。

▲ 5 陳美齡在音樂會上除演唱個人名曲，也有拿著扇子起舞。（Desmond Chan@港樂 )

學音樂助孩童記憶力

陳美齡與日籍丈夫金子力婚後誕下3個兒子，育兒有道的她，兒子們亦都先後考入史丹福大學。

記：記者 陳：陳美齡 廖：廖國敏

記：在小朋友的成長過程中，音樂教育能達到相輔相承的效果嗎？

陳：絕對可以，小朋友學音樂，對記憶力有助，因為音樂為結集不同元素，無論是樂譜或唱歌，都能訓練記憶；音樂也是感情的流露，有時更勝過講話，可以用來表達情緒，身心成長會健全，而學習樂器，更是可以更好地協調身體，像彈鋼琴要運用手、腳、眼，能多方面鍛鍊身體和腦部。

記：你的兒子們以前有學彈琴嗎？

陳：在兒子們成長時，我有讓他們學琴，可是他們不算很喜歡，但我不會強迫孩子，因為這樣會令小孩有抗拒，反而更不好，當時覺得他們能學少少樂譜，彈到一兩段已可以。不過當大仔和二仔初中時，分別對色士風和結他有興趣，細仔也有學結他，但對音樂興趣始終不大。

廖：小時候我也有去學琴，但當初不喜歡，很感謝媽媽也沒有迫我，還笑說可以省回學費。其實媽媽很愛聽古典音樂，她小時候會躲在被窩聽電台播古典樂。我4歲時。她帶我去看古典音樂會，當看見台上有位長髮哥哥拿著白色棒子在指揮，我便說長大後要成為這個人，這場音樂會可說是影響我人生。

記：學習音樂除了要有興趣，過程是漫長而艱難的，你的動力來自甚麼？

廖：學習過程不止漫長，也常有挫折感，動力則來自成功感，並非指成功通過考試，而是自己由零開始，漸漸能彈好一整首樂章，這份滿足是蓋過於挫折感，也是令自己不斷向前努力的動力。

若要我給家長們建議，就是以身作則，多跟孩子一同去聽音樂會，一齊分享感受，好聽與否都可以討論，那才是親子活動，也可以一齊擴闊眼界。

▲ 廖國敏說因童年時看過古典指揮的演奏，自此便立志當上樂團指揮家。（Desmond Chan@港樂 )

陳：我很認同，父母要和小朋友親身體驗才好，以前我也會帶兒子去看我的演出，讓他們摸摸樂器，亂彈都好，這樣他們的感受才會更立體，而不父母或老師用口講，跳出平面學習的框框，像Leo小時候也是因為一場音樂會而影響了以後的人生。

小朋友如果對學習有主動性，會學得更快，現在人們習慣看手機，看不同的視頻，這樣便是被動地等別人來提供刺激，對腦袋成長都不是太好。



人與人交流更加重要

記：現在人工智能在各個範疇都是大趨勢，對音樂界以至兒童教育上，會帶來甚麼衝擊？

廖：AI在音樂界已很普及，以前樂譜要用手抄寫，現在用AI已能代替，甚至可以用來作曲，但AI作品就算幾完美，都未能感動我，因為音樂藝術是沒有對錯，不一定完美，有些音樂人彈錯一樣好聽，因為這才是人味，所以現時我未看到AI能取代真正的藝術家。

▲ 陳美齡3個兒子先後在史丹福大學畢業。

陳：我知道現在AI已可以用5秒就寫到一首有曲有詞的流行曲，作為歌手，確實不知如何面對！內地都曾有製作單位想我授權，以後可用我的數字人來進行教育工作，看過一些示範片段，像真度真的很高，令我很感震驚。

在AI趨勢下，家長應該要教小朋友think out of the box。以前大人要下一代讀書叻，考100分，現在是怎樣都鬥不過機械人，所以保護小朋友的人性才更重要，會笑、會哭，有人的溫暖，像音樂都一樣，這個世上唱得最好的未是最紅的人，而是能用歌聲感動別人，人和人的心連心才是重要。

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