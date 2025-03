博士媽媽｜陳美齡港樂廖國敏交流親子教育 培養孩子AI不能取代特質

▲ 陳美齡跟廖國敏上周合作《港樂親子音樂會》,二人受訪分享音樂跟親子教育的密切關係。(曾燿輝攝)

有「博士媽媽」之稱的歌手陳美齡,上周日跟香港管弦樂團駐團指揮廖國敏合作,完成一個別開生面的親子音樂會。她希望藉著音樂,令更多小朋友開拓想像空間,甚至在AI學習大趨勢下,能培養電腦不能取替的特質。

陳美齡在歌手以外,近手更深入民心是其教育家身份,她於史丹福大學取得教育學博士學位,並以日文、英文及中文撰寫兒童教育的著作達108本。

陳美齡亦一直關注兒童問題,多年來以聯合國兒童基金會地區大使身份活躍於世界各地。今次她跟香港管弦樂團(港樂)合作,也是希望透過音樂來推廣親子教育心得。

夥兒童合唱團合作

在音樂會上,在港樂指揮家廖國敏(Leo)帶領及音樂人伍 卓賢共同改編下,多首兒歌、童謠及管弦樂作品,如薛曼兄弟的《小小世界》、尹克榮 的《半月》、布拉姆斯的第五匈牙利舞曲、德伏扎克的第八斯拉夫舞曲,以至陳美齡個人經典如、《雨中康乃馨》、《再見19歲》等,都以充滿溫度的歌聲重新繹,台上並有兒童合唱團一齊參與,還有跟台上小朋友互動環境,氣氛既熱鬧又好玩。壓軸並以《香港香港》作結,讓全場大合唱。

學音樂助孩童記憶力

陳美齡與日籍丈夫金子力婚後誕下3個兒子,育兒有道的她,兒子們亦都先後考入史丹福大學。

記:記者 陳:陳美齡 廖:廖國敏

記:在小朋友的成長過程中,音樂教育能達到相輔相承的效果嗎?

陳:絕對可以,小朋友學音樂,對記憶力有助,因為音樂為結集不同元素,無論是樂譜或唱歌,都能訓練記憶;音樂也是感情的流露,有時更勝過講話,可以用來表達情緒,身心成長會健全,而學習樂器,更是可以更好地協調身體,像彈鋼琴要運用手、腳、眼,能多方面鍛鍊身體和腦部。

記:你的兒子們以前有學彈琴嗎?

陳:在兒子們成長時,我有讓他們學琴,可是他們不算很喜歡,但我不會強迫孩子,因為這樣會令小孩有抗拒,反而更不好,當時覺得他們能學少少樂譜,彈到一兩段已可以。不過當大仔和二仔初中時,分別對色士風和結他有興趣,細仔也有學結他,但對音樂興趣始終不大。

廖:小時候我也有去學琴,但當初不喜歡,很感謝媽媽也沒有迫我,還笑說可以省回學費。其實媽媽很愛聽古典音樂,她小時候會躲在被窩聽電台播古典樂。我4歲時。她帶我去看古典音樂會,當看見台上有位長髮哥哥拿著白色棒子在指揮,我便說長大後要成為這個人,這場音樂會可說是影響我人生。

記:學習音樂除了要有興趣,過程是漫長而艱難的,你的動力來自甚麼?

廖:學習過程不止漫長,也常有挫折感,動力則來自成功感,並非指成功通過考試,而是自己由零開始,漸漸能彈好一整首樂章,這份滿足是蓋過於挫折感,也是令自己不斷向前努力的動力。

若要我給家長們建議,就是以身作則,多跟孩子一同去聽音樂會,一齊分享感受,好聽與否都可以討論,那才是親子活動,也可以一齊擴闊眼界。

陳:我很認同,父母要和小朋友親身體驗才好,以前我也會帶兒子去看我的演出,讓他們摸摸樂器,亂彈都好,這樣他們的感受才會更立體,而不父母或老師用口講,跳出平面學習的框框,像Leo小時候也是因為一場音樂會而影響了以後的人生。

小朋友如果對學習有主動性,會學得更快,現在人們習慣看手機,看不同的視頻,這樣便是被動地等別人來提供刺激,對腦袋成長都不是太好。



人與人交流更加重要

記:現在人工智能在各個範疇都是大趨勢,對音樂界以至兒童教育上,會帶來甚麼衝擊?

廖:AI在音樂界已很普及,以前樂譜要用手抄寫,現在用AI已能代替,甚至可以用來作曲,但AI作品就算幾完美,都未能感動我,因為音樂藝術是沒有對錯,不一定完美,有些音樂人彈錯一樣好聽,因為這才是人味,所以現時我未看到AI能取代真正的藝術家。

陳:我知道現在AI已可以用5秒就寫到一首有曲有詞的流行曲,作為歌手,確實不知如何面對!內地都曾有製作單位想我授權,以後可用我的數字人來進行教育工作,看過一些示範片段,像真度真的很高,令我很感震驚。

在AI趨勢下,家長應該要教小朋友think out of the box。以前大人要下一代讀書叻,考100分,現在是怎樣都鬥不過機械人,所以保護小朋友的人性才更重要,會笑、會哭,有人的溫暖,像音樂都一樣,這個世上唱得最好的未是最紅的人,而是能用歌聲感動別人,人和人的心連心才是重要。

