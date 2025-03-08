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用「雲閃付」交政府帳單　慳錢又方便　交稅交差餉都得　輕鬆繳費有賞！【附教學】

特約

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「雲閃付」又有新優惠！繼之前港人持回鄉證經「雲閃付」買家電或手機，最多可以享¥2,000折扣券優惠後，隨着第二期稅款及4月差餉繳費期接踵而至，「雲閃付」再推出繳費優惠，用戶即日起透過「雲閃付」App繳付「政府或法定機構」類別帳單，可享多重優惠，今個繳費季慳得精明！  

一鍵繳多項政府帳單 一App在手輕鬆繳付

「雲閃付」的「香港繳費」功能，專為本地生活需求而設，支援多項生活服務費用，包括政府或法定機構、電訊服務、公用事業機構、物業管理、收費電視、膳食服務、小學和中學教育、專上或專業教育等。在政府或法定機構方面，「雲閃付」支援多達32類帳單，涵蓋稅務局、差餉物業估價署及水務處等機構的繳費。

手續費低至0.6% 「交稅彩蛋」助你慳得更多

踏入3月至4月的繳費高峰期，「雲閃付」特別推出限時優惠，鼓勵大家在平台處理帳單。由即日起至2025年至4月30日，銀聯卡持卡人在「雲閃付」報名後，使用合資格銀聯卡在「雲閃付」中國香港頁面的「香港繳費」處理政府或法定機構類別帳單，繳費滿指定金額，即享優惠！

單筆帳單滿HK$2,000即減HK$12；滿HK$12,000更可減高達HK$100。每名「雲閃付」用戶最多可享兩次優惠，即一共可享高達HK$200優惠，助你輕鬆應對大額支出。比起坊間其他電子支付平台普遍收取1%手續費，「雲閃付」對港澳地區銀聯卡僅收取0.6%手續費，實在是抵上加抵。

簡易步驟完成繳費 雙重優惠抵上加抵

經過親身實測，由下載、註冊到交費，只需幾分鐘就輕鬆完成。以繳付HK$12,000稅款為例，同一筆交易手續費在其他平台的手續費高達 HK$120，而雲閃付的手續費只需HK$72，直接慳HK$48 ! 若配合限時優惠，不用付手續費之餘更有錢賺！足夠食多兩餐「茶記」午餐加凍飲。

簽帳滿HK$12,000更可減高達HK$100。

單筆帳單滿HK$2,000即減HK$12。

請注意支付過程中頁面不會顯示優惠金額，支付成功後才會顯示優惠金額。由於每名用戶最多可享兩次優惠，交其他政府類別帳單時再用「雲閃付」，即至多可以節省HK$296，實在是抵上加抵。要用「雲閃付」App，方法好簡單，記低以下步驟，一次下載，日後就可以享有更多優惠：

1. 於App Store或Google Play搜尋「雲閃付」或「UnionPay App」並下載；
2. 選擇「新用戶註冊」；
3. 選擇「香港/澳門」 及輸入手機號碼後，輸入短訊驗證碼；
4. 設置登錄密碼；
5. 註冊成功。

註冊成功後，只要在「卡管理」中點選「立即添卡」，輸入你的銀聯卡號碼或拍照識別，確認手機號碼及輸入所需卡資料，例如安全碼（CVN2)、有效期等，再輸入短訊驗證碼，設置支付密碼後，便能成功綁定銀聯卡。銀聯卡資料一定要與手機號碼一致。

參與繳費即減優惠活動。

報名的銀聯卡必須與實際支付的銀聯卡一致，報名成功與否以活動頁面顯示為準。之後大家就可以在App上交費。點擊「新增訂單」後，以交稅為例，選擇政府成法定機構，之後選擇「稅務局」，選擇「連結帳單/繳費」後輸入客戶號碼，點擊「確認」就可以連結帳單。

連結帳單後，點擊「我的訂單」中已連結帳單，輸入金額並點擊「下一步」，在畫面展示服務提示點擊「同意並繼續」，確認繳費資料後點擊「Pay」，再一次確認繳費金額及方式後點擊「確認付款」，並輸入系統傳送的短訊驗證碼，畫面就會顯示支付成功，金額達標支付成功後即可顯示優惠資訊！

立即行動 精明繳費慳到底

稅單與差餉不等人，活動名額有限，按交易時間先到先得，額滿即止。推廣期至2025年4月30日，大家記得儘早行動以確保享受優惠。立即下載「雲閃付」，繳費慳錢一氣呵成，留低更多預算享受生活！  （優惠受條款及細則約束，詳情以雲閃付App公佈為準。）

（特約）

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