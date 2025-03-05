KO失眠｜英國研究證實床頭放1物　不用吃藥可KO失眠【附7大助眠食物】

【失眠／助眠食物／安眠藥】忙了一整天回家睡倒在床上，但大腦卻不聽使喚遲遲不關機休眠。很多都市人曾經歷過失眠之痛，就算吃安眠藥亦難以入眠。有醫生引述研究，指出失眠時將這1物放在床頭，無須食藥就能夠入睡。

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《英國醫學期刊》曾刊登一項研究指出，蘋果含 芳樟醇 等芳香化合物，可經由嗅覺神經傳遞到大腦邊緣系統，有助大腦鎮靜神經，緩解心理壓力。故此，綜合內媒報道，武漢市東湖醫院睡眠醫學科副主任付海丹解釋， 蘋果富含天然的褪黑激素，這種激素有助於調節睡眠。此外，蘋果還含有鎂和維他命B6， 這些營養素對於促進睡眠也很重要：

蘋果的香氣可以助眠，可以放在床頭。

另外，據外國睡眠輔導機構Silent Night Therapy網站資料指出，除了蘋果外，還有其他6種助眠食物推薦給是失眠人士食用：

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香蕉：富含鎂和鉀可以放鬆肌肉；色氨酸放鬆大腦神經。推薦將香蕉與牛奶或乳酪混合，製成冰沙睡前飲用。

車厘子：能夠提高體內褪黑激素

菠蘿：富含維他命C、鎂和纖維，有助提高體內褪黑色素

奇異果：富含維他命C和血清素，有助放鬆神經

橙：富含維他命C和天然果糖

木瓜：含膽鹼助眠，另外富含鉀、葉酸以及維他命C、E。

失眠福音｜醫生實測最快10秒入睡

而據《每日郵報》報道，美國波士頓兒科及整骨醫生Dr. Jess Andrade亦曾親身嘗試這個方法，並指出此法涉及肌肉放鬆、呼吸和想像技巧；同時他亦拍片分享詳細入眠步驟，指出首次嘗試可能需時長達2分鐘，但經過練習之後，最快可減少至10秒左右便能成功入睡。

失眠福音｜2分鐘入眠法步驟

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失眠福音｜4種方法幫助入睡

據美國《紐約郵報》報道，美國從事睡眠研究與睡眠呼吸中止症治療的線上睡眠診所Dreem Health醫學總監、全科醫生Dr. William Lu表示，晚上失眠除了一直躺在床上等待睡意來襲，可以嘗試用以下4種方法幫助入睡，圍繞「刺激控制」 的宗旨，增加睡意：

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失眠救星｜睡眠衛生4大建議

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失眠救星｜專家分享4個睡眠貼士

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