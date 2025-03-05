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王大陸打人事件｜王大陸以500萬台幣保釋　CALL馬衝突畫面曝光

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

王大陸。（IG圖片）

【王大陸 / 毆打 / 殺人未遂】藝人王大陸繼日前被曝扮心臟病偽造醫療證明逃兵役後，近日又因找人毆打司機，被台灣警方以「殺人未遂」移送檢方。

今日（5日），王大陸以500萬台幣（約118.45萬港幣）保釋，由涉「殺人未遂」改控「教唆傷害」，及違反《個人資料保護法》非法利用個人資料等罪。

王大陸打人｜王大陸涉「殺人未遂」受查　疑機場找人圍毆接送車司機

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王大陸打人事件｜相關車cam曝光　王大陸怒豎中指

據悉，王大陸去年4月18日網召車道機場接送，因司機不熟悉走錯路被他質疑「繞路」，後又因自己「不會開車門」而大力錘車窗，兩人發生激烈口角。

事後，王大陸向富二代朋友抱怨，友人聽後「仗義相助」，教唆他人毆打司機，至全身是傷。

據網絡流傳影片，畫面顯示「行車記錄器：2024年4月18日，星期四」，一名長相酷似王大陸的男子落車，表情憤怒，站在車前直視車內，隨後更豎中指。

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逆子毆父︱王大陸曾為戀大10歲上海美女　情緒失控揪父衣領單挑

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