巨人症｜16歲少年身高1米99　3年狂長25cm驚揭患這病　感自卑：不想這麼高

【巨人症／身高／肢端肥大症】生得高未必是好事！河南鄭州一名16歲男孩，他的父母都不高，但他目前的身高已達1.99米。他透露自己在中一時身高約1.7米，但在短短三年內猛增了25厘米，這讓他感到自卑，「我不想長這麼高，愈高愈被別人說」。父母帶他去醫院檢查，結果發現他罹患「巨人症」，除了會異常增高外，鼻子和嘴唇也會比同齡人更大。

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綜合內媒報導，河南鄭州一名16歲男孩小劉（化名）在三年內長高了25厘米，現時身高為1.99米，與父母站在一起時格外顯眼。小劉在中一時身高約1.7米，在近兩三年內突然迅速增長，甚至一年就可以長高7至8厘米。他的母親表示，自己身高1.6米，丈夫則為1.75米，原本以為兒子最多能長到1.8米，沒想到他卻越長越高。

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在求學階段，許多人渴望增高，但身高達到1.99米的小劉卻感到自卑，正值青春期的他表示，「我不想長這麼高，愈高愈被別人說」。由於兒子的增高速度異常，父母帶他去醫院檢查，發現他的生長激素遠超正常值，原因是其腦垂體上長有一個小腫瘤。腦垂體負責控制身體的分泌系統，若腫瘤生長於此，會導致激素水平和器官功能失衡。若在青春期發病，可能會出現「巨人症」，未閉合的骨骺會導致長骨縱向生長過度。

鄭州人民醫院神經外科副主任王博指出，小劉罹患「巨人症」，除了身高驚人外，嘴唇和鼻子也明顯比同齡人更大，屬於肢端肥大症的現象。

認識肢端肥大症（巨人症）

肢端肥大症在香港並不常見，大約每百萬人當中有40至60人患有這疾病。根據台灣神經外科陳建民醫生曾分享指出，肢端肥大症是因腦下垂體腫瘤引發生長激素分泌過多，而引起的慢性荷爾蒙內分泌疾病，導致器官不正常增生，特別是四肢或顏面。他強調早期治療是十分重要，以下是延誤就醫可能引發的後果，越早發現越有可能透過手術將腫瘤切除。

肢端肥大症延誤就醫可引發的４個後果：

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併發高血壓

糖尿病

心律不整

心衰竭

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