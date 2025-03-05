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銀髮經濟｜卓永興：消委會推措施配合　《選擇》月刊發放更多銀色產品測試、消費錦囊

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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政務司副司長卓永興今日說，消委會為配合政府推動銀髮經濟的政策方向，於今年一月成立了「銀髮經濟諮詢小組」。(政府新聞處圖片)

政務司副司長卓永興今日說，消委會為配合政府推動銀髮經濟的政策方向，於今年一月成立了「銀髮經濟諮詢小組」，並正陸續推出不同措施，包括透過《選擇》月刊發放更多銀色產品測試、服務調查報告和消費錦囊等。

卓永興今日（5日）出席大快活X領展與愛同行啟動禮致辭指，在社聯及香港大學吞嚥研究所支援下，大快活成為本港其中一間有提供軟餐的大型連鎖食肆。他希望今天的啟動禮能鼓勵更多食肆及餐飲機構推出軟餐供長者享用，同時亦將軟餐的概念在社區廣泛推廣，讓長者重拾出外享用美食的樂趣。

「促進銀髮經濟工作組」目標今年第二季提交首份工作報告

行政長官在去年《施政報告》中提出，由卓永興帶領「促進銀髮經濟工作組」循五個範疇推出措施，包括促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」、推廣「銀色財務及保障安排」和釋放「銀色生產動力」。卓永興透露，相關政策局正積極展開及落實工作計劃，目標是於今年第二季向行政長官提交首份工作報告。

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