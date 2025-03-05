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流感｜8歲男童感染乙型流感併發心肌炎危殆　深切治療部留醫

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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8歲男童感染乙型流感併發心肌炎危殆。

衞生署衞生防護中心接受一宗兒童感染乙型流感併發心肌炎的嚴重個案，8歲男童目前留醫，情況危殆，潛伏期內沒有外遊。

該男童過往健康良好，在3月1日開始咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，3月2日發燒，3月3日向私家醫生求醫，昨日（4日）到聯合醫院求醫，同日入住該醫院的兒童病房，其後轉送到香港兒童醫院兒童深切治療部。

男童的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發心肌炎。他目前仍然留醫，情況危殆。

而男童在潛伏期內沒有外遊，兩名家居接觸者近日亦出現上呼吸道病徵。該男童有接種本年度的季節性流感疫苗。

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流感｜防護中心呼籲接種疫苗

連同今次個案，衞生防護中心自本流感季節於1月初開始以來，累計已接獲10宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中7宗未有接種疫苗。衞生防護中心呼籲仍未接種季節性流感疫苗的人士，立即行動，以減低重症和死亡的風險。

為加強相關接種服務及提升接種率，政府已特別開放衞生署母嬰健康院給所有六個月至兩歲或以下的兒童。家長可透過網上預約系統，為子女預約到指定母嬰健康院接種疫苗。

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