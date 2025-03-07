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星級育兒｜林峯年花逾20萬供愛女讀上海名幼　4歲女兒讀「越級」課程達小一程度

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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林峯的女兒Luna於上海名牌幼稚園就讀中班。

【林峯/張馨月/星二代】林峯於2019年迎娶內地模特兒張馨月，二人的寶貝女Luna已經4歲多，林峯落足本錢栽培女兒，安排Luna入讀上海名牌幼稚園，正就讀中班（PRE-KINDY）的Luna就讀的課程已達小一程度。

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林峯早前出席電影《面試特攻隊》拜神儀式，戲外林峯也是一位廿四孝爸爸，平日會教導女兒做功課，不過女兒學習的課程已是小學程度，連林峯也覺得深奧，另外他又透露女兒要做很多勞作和參加課外活動，又要學習鋼琴、騎馬以及游水，時間表排得密麻麻。

林峯一家三口往日本札幌旅遊。（小紅書截圖）

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另外，新年期間林峯一家三口往日本旅遊，張馨月其後於社交網分享短片，當中更曝光Luna正面容貌，4歲多的Luna長高了不少，旅程中林峯一家三口往滑雪場滑雪，於爸媽的指導下Luna大膽嘗試滑雪，認真叻叻，之後更跟媽咪說非常開心。

婚後的林峯以家庭為重，工作以外就抽空湊女，2023年2月，他就整個月陪伴女兒Luna，林峯坦言不想錯過女兒的成長，尤其3歲多是孩子最可愛的階段。

他曾於訪談中說：「小朋友大得太快，某時候出外工作一星期，回家見她已經長高了。」林峯曾因拍攝內地綜藝節目，特意安排妻女搬往長沙同住。

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林峯女兒｜私立幼稚園學費昂貴

林峯女兒Luna入讀的是上海著名的貴族幼稚園AJA宜樂兒童之家，該校是一間雙語教育的國際幼稚園，十分注重英語能力，由於AJA是私立學校，學費每年逾20萬人民幣。

據AJA的官方網站介紹，就讀中班（PRE-KINDY）的學生要參加雙語閱讀準備課程，AJA的閱讀程序從字母發音和字母識別開始。

另外，中班學生學習的課程包括語音、寫作前活動、數學、科學、社會研究、藝術和體育，當中包括每月的科學實驗，如製作一個火山模型。此外，學生還要學習昆蟲和植物的生命周期。

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