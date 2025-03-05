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腸道健康｜益生菌非人人啱食　醫生揭5大NG食法恐食完=無食！

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 33 分鐘前

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【益生菌／腸道健康／腸道益菌】都市人食無定時又經常食外賣，為求「懶人養生」，不惜大手購入各式各樣的維他命或其他營養補充劑。台灣有醫生提醒，益生菌這些看似無害的營養補充品都有講究服食的方法，亂食輕則無效，重則會危害健康，強調有幾類人士是不適宜服用益生菌的。

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Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

腸道健康｜益生菌5大NG食法

台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓為《早安健康》YouTube頻道拍攝短片，指出益生菌食法有所講究，以下5大錯誤方法要避免，否則吃完等同白吃：

點擊圖片放大
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1.　不要配熱水：熱水可能會殺死活性的益菌

2.　不要空腹吃：胃酸可能會徹底殺死這些有活性的菌

3.　配合蔬果吃：蔬菜水果提供益生菌好的益菌質，這是益生菌的食物

4.　不要跟抗生素併服：會殺死益生菌

5.　不要想到才吃：要規律服用益生菌才有效

腸道健康｜5類人士不宜食用

鍾雲霓指出，很多人誤把益生菌當作「軟便劑」，以為吃了1、2次就有通便效果。事實上，腸道益生菌屬於活性生物，需要持之以恆「養」出來的。而養菌也有原則與方法，鍾雲霓提醒，如果益生菌要配搭益菌質（如蔬菜水果）一同食用，足夠的膳食纖維能夠讓益生菌自然在腸道篩選，進而自我繁殖。

此外，雖然益生菌對於人的腸道健康非常重要，但並非人人都適合吃益生菌。以下5類人士服用益生菌恐怕養生變傷身：

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  • 正在接受化療
  • 本身有自體免疫疾病或自體免疫缺陷問題，如有潰瘍性大腸炎、紅斑性狼瘡者；益生菌有可能在體內亂竄，進而引發敗血症
  • 早產嬰兒或未開始吃副食品的嬰兒
  • 正處於重症、疾病急性期的人
  • 對於乳糖、乳酸或牛奶過敏者

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