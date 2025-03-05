學生精神健康｜救助兒童會籲家長鼓勵子女分享感受　支援身心需要

▲ 救助兒童會呼籲家長和照顧者，主動關心子女身心需要。（資料圖片）

近日接連發生懷疑學童自殺個案，香港救助兒童會呼籲家長和照顧者與子女建立信任和開放的溝通態度，讓他們感到被理解和支持。救助兒童會亦呼籲學校提供社交情緒學習、正向教育的適切支援。

救助兒童會表示，學童自殺個案的原因複雜，可能與學業壓力、家庭和人際關係有關。若學童無法應對壓力和挑戰，或無法找到幫助時，會容易感到孤單，負面情緒反芻，最終感到絕望，甚至產生輕生念頭。

救助兒童會呼籲家長及照顧者多主動關心子女的身心需要，與子女共同定立合理期望，以減輕不必要的壓力；學生亦要關顧自己的精神健康，覺察情緒需要，遇到困難時主動向信任的人及機構尋求幫助。

家長和照顧者方面，救助兒童會認為家長及照顧者應與子女建立信任，讓學童感受到家長以同理心及關懷支持他們，而非訓話或說教，家長亦應建立開放的溝通態度，鼓勵子女分享感受和想法，並以開放和不批判的態度聆聽，讓子女感到被理解和支持。家長及照顧者可以教導子女紓壓技巧，如深呼吸和多運動，以適時放鬆和在面對壓力時保持冷靜。此外，協助子女建立健康的生活習慣，包括足夠的休息、充足睡眠和休閒活動亦同樣重要，藉此教導他們關注精神健康和自我關懷的重要性。

同時，學校亦應提供適切支援，包括推行社交情緒學習，正向教育、壓力及情緒管理等，並推廣校園精神健康，教導學生以正面的態度處理情緒、應對壓力和克服困難。

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