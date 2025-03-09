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凍齡靚媽｜楊愛瑾40歲生日晒貴婦級減齡造型　Miki被指皮膚好樣貌再進化【附護膚化妝步驟】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

Miki楊愛瑾40歲生日晒貴婦級減齡造型，網民讚皮膚好但樣貌有變。

【Miki楊愛瑾/Cookies】兩孩之母的前Cookies成員楊愛瑾（Miki），婚後雖淡出幕前，專心享受少奶奶生活，但她依然活躍於社交平台，經常拍片分享富貴生活。早前情人節正日Miki迎來40歲生日，獲一眾好友祝賀，壽星女還大晒貴婦級減齡造型照片，網民驚覺唔同樣。

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Miki楊愛瑾｜當媽媽後褪去少女味

2016年，Miki與永安集團太子郭永淳結婚後，三年抱兩先後誕下一仔一女，一家四口幸福美滿。2月14日Miki正式踏入40歲，不過依然保養得宜。她早前在社交平台晒慶祝生日短片，除了和老公郭永淳及一對仔女慶祝外，還有她和不同朋友聚會，壽星女邊玩空中瑜珈邊吹蠟燭，又收到大批潮物crybaby。有數張照片網民驚覺她樣貌有變，雖然keep得好但褪去少女味。

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Miki楊愛瑾｜踏入4字頭 生日發長文感恩

Miki留言：「充滿着愛的二月，眨吓眼就已經過去，今年我已經踏入四字頭，20歲和30歲的記憶，彷彿在昨天，那些以為永遠不會退（褪）色的青春碎片，都成為了滋養的養料，要特別感謝每個陪我渡過之前日子的你，摯友們的笑聲總會在雨天撐起彩虹，愛人掌心的溫度是穿越迷霧的指南針，孩子們的笑臉是我繼續前行的動力，你們是生命贈與我的活體書簽，當然也要特別感謝自己，有好好在感受生命中的每一個當下，無論幾歲，活在當下，緩緩人生，自有答案，最後感謝上帝給我生命中的點點滴滴，讓我成為有經歷的我。」

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Miki楊愛瑾｜拍片分享逆齡妝容

結婚後淡出幕前，榮升富貴人妻的她不時周遊列國，又拍片分享闊太生活。40歲依然擁有零毛孔透亮美肌的Miki，經常被讚皮膚好！早前她親自拍片分享自己的護膚和化妝步驟，從保養到上妝，一步步教你打造逆齡女神般的透亮肌膚！

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Miki的護膚化妝小貼士:

  • 護膚：保濕是關鍵，選擇適合自己膚質的保濕產品，並配合按摩手法，促進吸收。
  • 底妝：選擇輕薄透氣的底妝產品，並使用遮瑕膏針對性遮蓋瑕疵，打造無瑕底妝。
  • 眉毛：畫眉時要注意自然毛流感，避免過於生硬的線條。
  • 眼妝：淡妝為主，選擇自然色系的眼影和眼線筆，打造有神卻不誇張的眼妝。
  • 定妝：使用粉撲輕輕按壓臉部，幫助定妝，使妝容更持久。
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