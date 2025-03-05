上村謙信｜日本男星涉於旺角非禮被捕　被經理人解約：重大違反合約行為

▲ 日本男星涉於旺角非禮被捕，經理人：上村謙信即日退團。（IG圖片）

【上村謙信 / ONE N' ONLY / 非禮】現年25歲的日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信（KENSHIN），去年因參演BL劇《未成年青澀的我們笨拙地進行中》人氣大增，於本月1日與同劇演員在香港舉辦粉絲見面會。

然而，其經理人公司星塵傳播昨晚（3月4日）突發聲明，稱上村謙信因「確認有重大違反合約的行為」，即日退團並解約，其Instagram賬戶已被刪除。

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日本男星｜KENSHIN涉於旺角非禮被捕

有網民在社交平台X轉發一則日籍男子在香港涉嫌性騷擾被捕的報到，直指嫌犯是上村謙信：「他在粉絲見面會慶功宴上對女性工作人員騷擾，被香港警察逮捕。」

而同日，警方接獲1名27歲女子報案，指在旺角砵蘭街1餐廳內懷疑被男子非禮；經調查後警同日在尖沙咀拘捕1名25歲外籍男子，涉嫌非禮；據警方資料，案發時被捕男子與女事主為首次見面。

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日本男星｜不再參加後續演唱會

經理人公司表示，組合「ONE N' ONLY」未來將以5人體制繼續活動，於4、5月舉辦的演唱會亦以5人形式照常進行，不接受退票。

另外，《未成年》劇集官方亦發表聲明，指由於KENSHIN被解約，後續粉絲見面會等活動將取消。

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