Samsung Galaxy S25 Series登陸csl！一連串限時優惠大放送！

人工智能的新突破引領全民投入5G AI新時代，其中Samsung Galaxy S25 Series亦正式登陸全線csl，現有客戶更可專享一連串優惠及禮遇！旗艦手機Galaxy S25 Ultra融合了嶄新AI功能及時尚外型設計，無論是看劇、拍攝、遊戲，還是日常使用都能滿足所需，尚有其他Galaxy S25 Series手機型號，總有一款符合心水。立即以限時優惠入手劃時代新手機，活用大熱AI工具，體驗人工智能所帶來的便利！

攝影新寵兒：2億像素鏡頭與多焦段 AI 技術

對於拍攝愛好者而言，Samsung Galaxy S25 Series 絕對是日常必備的攝影神器！比如Galaxy S25 Ultra具備6.9吋Dynamic AMOLED 3X 屏幕、2億像素主攝鏡頭及2K超高解析度，結合AI智能影像處理技術、超強夜景模式和100倍空間變焦功能，能夠精準捕捉到日夜的細節和色彩。此外，多焦段攝影系統可以輕鬆掌控近景遠景，從風景到人像，皆能拍出專業級的影像，是提升生活質素與工作效率的好夥伴。

全方位csl客戶優惠

1) 專屬客戶優惠

現凡於csl 購買Galaxy S25 Ultra (12GB + 256GB) 可享專屬客戶價$9,698（建議零售價：$9,898），另可享二選一優惠，包括「即時升級 12GB + 512GB (價值：$1,200) 」或「獨家送ZTE (ZXHN H6701Q) Wi-Fi 7 路由器 (建議零售價：$2,399)」，成為 Mox 新客戶仲可享高達 $1,200 現金獎賞！其他 Galaxy S25 型號則推出以下專屬客戶價：

Galaxy S25專屬客戶價：$5,298起（建議零售價：$5,898起）

Galaxy S25+ 專屬客戶價：$6,798起（建議零售價：$7,598起）

Galaxy S25 Ultra (16GB + 1TB) 專屬客戶價：$11,998（建議零售價：$13,398）

2) 上台5G客戶優惠

只要立即在csl上台成為5G客戶，便可享優惠機價及免費容量升級，包括由256GB升級512GB或512GB升級至1TB。

Galaxy S25 (12GB + 512GB) 優惠機價：$5,398（建議零售價：$6,898）

Galaxy S25+ (12GB + 512GB) 優惠機價：$6,998（建議零售價：$8,598）

Galaxy S25 Utra (12GB + 512GB) 優惠機價：$8,698（建議零售價：$10,898）

Galaxy S25 Utra (16GB + 1TB) 優惠機價：$10,398（建議零售價：$13,398）

3) 專屬客戶專享全方位「守」機服務

屏幕保障服務

30GB 5G本地流動數據

精選亞太區數據漫遊通行證

Norton 病毒防護

4) 5G客戶專享總值高達$7,000禮遇

ZTE (ZXHN H6701Q) Wi-Fi 7路由器（建議零售價：$2,399）或一年 Restart 3.0 換機服務（建議零售價：$576）

高達 2,000 Cub積分

高達40GB內地及澳門漫遊數據

Trade-in月費回贈$1,000及機價折扣優惠

Cub Care全年旅遊保險（價值每年$2,116；可享高達3年總值$6,348）

請你睇 Now TV英超及西甲1日通行證（不連機頂盒）（建議零售價：$128）

Samsung 精選配件及應用程式優惠總值超過$3,000，包括：

- ino3C 玻璃屏幕保護貼（送完即止）

- Samsug 45W旅行充電器 或高達額外$700 Trade-in回贈

- Samsug原廠透明機套（送完即止）

- Adobe Lightroom 2個月試用優惠（價值：$78）

- 王者榮耀國際服專屬禮包 （價值：$300）

- YouTube Premium 3個月試用優惠（建議零售價：$234）

- LumaFusion 半價折扣優惠（價值：$117）

- Clip Studio Paint EX 版6個月免費試用（價值：$408）

- ArcSite 1個月免費試用（價值：$1,158）

- Galaxy Store禮品卡 $250

- AI Mirror 3個月試用優惠 + 5次 AI Video 試用（價值：$484）

5) Samsung 精選配件優惠

購買 Galaxy S25 系列即可以優惠價$499 加購 Galaxy Buds3 (建議零售價：$1,398)

Galaxy Watch Ultra專屬客戶價：$3,798（建議零售價：$5,098）

Galaxy Watch7 系列專屬客戶價：$1,798起（建議零售價：$2,398起）

Galaxy Buds3 Pro專屬客戶價：$1,698（建議零售價：$1,998）

● 了解更多優惠、條款及細則：https://bit.ly/3Xrdybd

● WhatsApp網上銷售專員：https://bit.ly/4kxJoNt

● csl 門市：https://bit.ly/43r72oN

● csl 客戶服務熱線：28882123

（特約）