香港的士車隊｜教小朋友認車！香港5大新型的士比併 收費/車款/顏色/規模/服務特色

▲ 香港5大新型的士比併！一齊教小朋友認識缽缽車。

【香港的士/傳統的士/網約的士】5支全新的士車隊即將投入服務，這不僅是香港交通的一大革新，也是教導小朋友認識社會變化的好機會。透過認識這五支全新的士車隊，小朋友不僅能學習到顏色、設計和科技的知識，還能了解環保和多元文化的重要性。讓我們一起來看看這些車隊的特色，並學習如何分辨它們吧！

香港的士車隊｜傳統的士VS新型的士：外觀與服務大不同

香港的士將不再只有紅綠藍3色。5支網約的士車隊早前在啟動禮上曝光，將帶來共3,500輛的士，當中有1,500輛更從未落地。與傳統的士相比，車隊內外均有大革新；外觀方面，五支車隊均用上全新配色，包括橙色、白色、粉紅色、黑色和紅黃色，亦有不少新車款；內在方面，大部分車隊均有自己的網約應用程式，全部車隊亦將配備電子支付、GPS、行車記錄儀及司機監測裝置。

5支車隊包括泰和車行經營的「JOIE樂行」，忠誠車行「星群的士」，GoGoX、城市汽車集團經營的CMG Fleet「Amigo」，由新科發展國際及多名的士司機從業員總會理事營運的「大黃蜂」，以及香港的士小巴商總會理事長陳洲參與營運的「Big Boss Taxi」。

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香港的士車隊｜傳統的士收費標準

市區的士（紅色）：

起錶價29（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間29（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間1.9。



起錶價29（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間29（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間1.9。 新界的士（綠色）：

起錶價25.5（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間25.5（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間1.7。



起錶價25.5（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間25.5（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間1.7。 大嶼山的士（藍色）：

起錶價24（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間24（首2公里），其後每200米或每分鐘等候時間1.7。

香港的士車隊｜新型的士特色

新型的士車隊不僅在外觀上採用全新配色（如橙色、白色、粉紅色、黑色和紅黃色），還配備了電子支付、GPS、行車記錄儀及司機監測裝置等先進科技。此外，這些車隊主要以網約形式運營，價格較傳統的士貴約10%至20%，具體價格取決於每支車隊的設定。

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香港的士車隊特色｜1. 星群的士 「SynCab」

覆蓋全港九新界及大嶼山

星群出租車車身用上白色，目前已開始試行，市民可透過電話熱線、星群出租車應用程式或其網站預約。本身已有10年營運經驗的星群，是所有車隊中唯一覆蓋港島、九龍、新界及大嶼山的混合車隊，亦有與數個境外召車平台合作，包括東南亞和內地市場的平台，當地旅客來港時可透過合作夥伴平台預約星群出租車。車隊更加入AI派單，希望提高營運效率。若是網約，星群將按地區、時段、交通狀況等自行計算車費；在街上招截則按咪錶收費。

香港的士車隊特色｜2. JOIE 樂行

寓意笑容接載 快樂出行

JOIE樂行由紮根香港50年的泰和車行開辦，全部屬市區的士。車身用上橙色。車內設有WIFI，車隊規模達800輛，其中包括400輛豪華出租車、100輛無障礙出租車及300輛混能出租車。預計投入運作初期，大約480輛出租車投入服務。除了司機駕駛表現以外，車行總部並設有即時監察系統，實時顯示及紀錄所有營運出租車位置，並遙距監察其執行狀態，包括車速及行駛路線等，若系統偵測到異常情況，會向當值人員發出警報，以確保行駛安全。

JOIE樂行網約系統提供英文、中文及阿拉伯文等多國語言，未來將增設更多語言選項，方便來自不同國家的旅客使用。程式內提供多款車型選擇，乘客可於30秒內完成預約，並透過八達通、微信支付、Alipay付款、信用卡及現金等付款。除網約服務外，樂行司機亦會接載街上乘客，支付方式與網約相同。

香港的士車隊特色｜3. 大黃蜂

寬敞車廂 車尾箱可放6個行李箱

新科發展營運的「大黃蜂」會根據系統分析乘客需求，指示司機前往該等地區做生意，車隊合共有1,000部純電動的士，預期7月投入服務。大黃蜂車隊採用紅、黃色車身，市民如在街上截車可按咪錶收費，使用其應用程式則可自行定價，再看看有沒有司機接單。

香港的士車隊特色｜4. Big Boss

黑色豪華的士 老闆定位價格

Big Boss車隊採用黑色車身，設有混能、電動、輪椅及豪華車4款車。當中，豪華車的內籠十分有氣派，有專屬私家車感覺。車隊用了AI安全裝置，亦設有控制室，無時無刻也會提供服務。Big Boss將於7月全面投入服務，除豪華車還有電動、混能和可接載輪椅的的士，車隊司機均經過香港駕駛學院培訓，如客戶服務、危機應變等，車內、外也有很多人工智能設備確保行車安全。車隊亦會盡企業社會責任，資助輪椅人士乘車，惟詳情有待公布。

香港的士車隊特色｜5. Amigo

粉紅色車身代表溫暖親切感

意思為朋友的Amigo，希望可以為乘客提供便捷和高質體驗，1,000輛的士當中會以全新的電動車為主，提供網約平台、採用人工智能派單等。擋風玻璃的LED燈牌取代的士現有的車頭燈，車隊會有400輛全新電動車和200輛傳統的士，最快6月開始載客，目標最終有1,000輛車。的士車隊收費盡量做到跟市場比較有「性價比」，在網上叫車就有待人工智能評估車費，司機入職前亦要接受2日有關駕駛安全和待客態度培訓。

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香港的士車隊｜5大的士車隊基本資料比較表

透過以下分析與對比，可以清晰看到各車隊在設計、技術、服務、車數量及價格上的獨特定位，展現出香港的士行業的多樣化與創新發展。這些車隊的投入服務，不僅為市民和旅客提供更多選擇，也為香港的交通行業注入新的活力與競爭力。

以下是5大的士車隊總結對比表：

車隊名稱 車身設計 規模（輛數） 車型 目標客群 收費特點 星群的士 「SynCab」 紅色車身搭配白色車門 現有約60部車

（目標擴展至425輛，5年內增至5,000輛） 6座位豪華的士 港九新界大嶼山乘客

大型犬都可乘坐

攜帶多件行李或單車的乘客 較一般咪錶價高1-2成 JOIE樂行 橙色車身 800輛

（初期480輛） 多種車型，

包括傳統的士及新能源車輛 大眾乘客及國際旅客

需快速預約的乘客 較普通車型貴1-3成 大黃蜂 紅、橙、黃漸變色車身 1030輛電動的士

（當中1000輛為6人座） 純電動的士 注重效率及環保的乘客 繁忙時間車費可能貴3成 Big Boss Taxi 黑色車身

（豪華旗艦的士） 300輛

（包括30輛6人電動豪華的士） 豪華的士、電動車、混能車及可接載輪椅的的士 追求豪華私家車感覺的乘客 參考專營酒店豪華轎車服務，較普通車型貴1-3成 Amigo 粉紅色車身配藍色綵帶拉花 1,000輛

（包括400輛全新電動車和200輛傳統的士）

以全新電動車為主，1,000輛包括400輛全新電動車及200輛傳統的士 年輕及注重環保的乘客 盡量做到「性價比」

香港的士車隊｜進階知識：5個車隊的技術應用

香港的士車隊技術｜1. 星群的士「SynCab」

配備香港大學研發的人工智能系統，高效配對司機與乘客

提供輪椅上落斜板

配備電子支付系統和免費Wi-Fi24

提供SynCab App和電話熱線預約服務

香港的士車隊技術｜2. JOIE樂行

網約系統支援多國語言（英文、中文、阿拉伯文等），未來將增設更多語言選項

車廂及行車監察系統記錄司機表現

香港的士車隊技術｜3. 大黃蜂

根據系統分析乘客需求，指示司機前往高需求地區

車廂設有屏幕，提供多語言車程資訊（阿拉伯語、西班牙語、廣東話等）

香港的士車隊技術｜4. Big Boss Taxi

車上有通風、加熱櫈及按摩椅

預約內容設有阿拉伯文版本

香港的士車隊技術｜5. Amigo

提供網約平台及人工智能派單服務。

以LED燈牌取代傳統車頭燈，營造獨特視覺效果

香港的士車隊｜進階知識：5個車隊的服務特色

香港的士車隊技術｜1. 星群的士「SynCab」

專注於豪華車服務，提供寬敞舒適的乘坐體驗

寵物友善車隊

香港的士車隊技術｜2. JOIE樂行

設有獎賞機制（如禮品或現金）鼓勵司機提升服務質量

香港的士車隊技術｜3. 大黃蜂

寬敞車廂，後備箱可放置多達6個行李箱

車身設計較高，適合香港地形

設有無障礙叫車功能

香港的士車隊技術｜4. Big Boss Taxi

司機經過香港駕駛學院培訓，涵蓋客戶服務及危機應變等內容

香港的士車隊技術｜5. Amigo

司機入職前需接受2日培訓，內容包括駕駛安全及待客態度

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