政府工作報告｜梁美芬：國家冀港要做更多民間交往　要更加進取不只以往方式

▲ 港區人大梁美芬指，國家期望香港要做得更多民間交往。(陳仲尼fb圖片)

國務院總理李強今日作政府工作報告，提到支持港澳深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持港澳長期繁榮穩定。港區人大梁美芬指，國家期望香港要做得更多民間交往，不只是以前的方式，要更加進取。

部份港區人大傍晚晤傳媒，港區人大梁美芬認為，國家期望香港要做得更多民間交往，不只是以前的方式，在現在國際形勢下，香港一定要更加進取，在國際舞台說好中國和一國兩制故事，如中國在國際法和依憲依法管治上，有很大進展。

梁美芬續表示，香港角色不離要協助大灣區發展成為世界級灣區，港澳在仍然在制度對接和規則銜接上有不少阻力，作為人大應該提更多拆牆鬆綁建議。

馬逢國：香港不應被動地去等中央希望香港去做什麼

深化國際交往合作方面，港區人大代表團團長馬逢國指，香港不應被動地去等，只是等中央政府希望香港去做什麼，而是香港覺得可以做什麼，就向中央提出，有了默契之後就落實去做，例如金融、人工智能、法治也可以做很多幫助國家。

港區人大陳曉峰認為，香港可作為中國的「超級實驗沙盒」，率先制定符合倫理的「人工智慧法律」，支持國家的人工智慧國標，透過香港及國際政府間機構 ，例如有49個成員國的亞洲—非洲法律協商組織等國際大平台，促使其成為國際標準，並建立AI產業爭議解決中心及平台，為中國的AI科技及企業「出海」保駕護航。

陳勇：雖然香港已經恢復安定繁榮 但不可掉以輕心

另外，政府工作報告提到維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序。港區人大陳勇說，港區人大代表副團長吳秋北考究過，早在2014年《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書已經有講過。他認為，雖然香港已經恢復安定穩定繁榮，但不可掉以輕心，「有些人仲係想回到去以前嗰種令到波動吓」，因此更要維護好憲制秩序，才能長治久安。

陳勇：持續增強大家對「一國兩制」信心

政府工作報告提到要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，陳勇說，領導人每年在不同重要場合有提到，是持續增強大家對一國兩制信心。

在推動科技創新與產業創新融合發展時，我們應同時關注國內與國際法規標準的優化與兼容性。為了實現高質量增長，我們不能再容 許 忍 法規滯後，以致拖慢科技、生產力及創新的新時代進程。

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