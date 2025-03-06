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COLLAR成員︱許軼推出首支個人單曲《Wait A Second》　COLLAR探班力撐Day

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撰文： 文體藝online

發布時間： 38 分鐘前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

COLLAR成員Day（許軼）推出首支個人單曲《Wait A Second》。

【COLLAR / 許軼 / Wait A Second】女子組合COLLAR成員繼Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）、Sumling（李芯駖）「單飛」出歌後，另一成員Day（許軼）亦於昨日（3月4日）推出首支個人單曲《Wait A Second》

作為阿Day的「單飛」頭炮，曲風以快歌為主，既有擅長的跳舞元素外，亦有Live Band元素，更邀請了人氣小鮮肉Kenji范麒智擔任MV男主角，二人在MV以學生Look上陣零違和感，不過首次「單飛」出歌的Day自言心情既緊張又不習慣。

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Day推出首支個人單曲《Wait A Second》。

COLLAR成員︱日本排舞一絲不苟

阿Day新歌《Wait A Second》意旨停一停，是首青春幻想曲，由謝國維編曲監製、陳詠謙填詞，Dear Jane成員Nice黎俊華負責打鼓，幕後團隊陣容鼎盛。

Day表示：「今次首歌用咗2、3個月時間籌備，比團歌過往用2、3星期去完成嘅時間長，事前同咗各方面嘅藝術總監傾咗好耐，花多咗好多時間去構思，特別喺錄音方面，錄咗3次，排舞亦特別去咗日本揾當地排舞導師去排。」

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COLLAR成員︱姊妹探班窩心打氣

作為COLLAR第4位「單飛」成員，Day坦言心情非常緊張：「感覺係既擔憂又唔習慣，但有啲興奮，好緊張第一次拍MV冇其他成員喺身邊，好驚，但好彩今次搵咗一班跳舞好朋友嚟參與MV入面角色，叫有朋友陪就安心啲。」

MV拍攝期間，COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）、Gao（沈貞巧）及Winka亦專誠到場探班，為Day打氣，表現窩心。Day表示：「隊友們有畀好多意見我，由未出歌就幫手諗，我有Send首曲畀Gao聽，佢已經幫手作啲搞笑嘅歌詞。」

隊友探班撐Day。

COLLAR成員︱滿有憧憬上頒獎台

提到終於「單飛」出道，Day透露背後原來是一眾COLLAR隊友出力推動：「其實我一直好嚮往團體，但同隊友傾偈，佢哋都有自己嘅發展，大家畀咗好多鼓勵我，叫我不如都試下，做啲自己想做嘅歌，於是我就嘗試。」

過往COLLAR成員「單飛」都有好成績，問到Day會否感到壓力？Day說：「冇壓力！今年大家都有各自發展同自己嘅作品。對獎項方面當然有少少期待啦，因為親眼目睹Marf同芯駖攞獎，當時望到佢哋行上頒獎台攞獎，我都好開心好激動，都有幻想當我上台攞獎，佢哋幫我拍掌嘅情況。」

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COLLAR成員︱初拍Kenji表現緊張

在《Wait A Second》MV中首度跟Day合作的Kenji（范麒智），笑言第一次跟Day交談感覺十分緊張。

他表示：「其實我本身好緊張，不過我個人好衰，見到對方比我仲緊張，我個心就會安定咗；拍第一個鏡頭時，我同佢（Day）傾偈，佢有少少僵硬，我問佢係咪I人，佢話自己係超級I，其實佢只係慢熱，之後講多少少嘢，發現佢個人其實都幾fun。」

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