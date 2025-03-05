啟德體育園｜設施3月6日陸續開放預約　即興跑步客摸門釘

▲ 啟德體育園設施在3月6日陸續開放預約。

【啟德體育園 / 啟德租場 / 啟德跑步】啟德體育園開幕後，設施明日（6日）起陸續開放預約，周五（7日）起讓市民使用。有市民今日（5日）到場想入內跑步但「摸門釘」。

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啟德體育園｜登記成為體育園之友

今日起市民可以在體育園網頁查看未來11日的預約情況。有市民誤以為今日起可以使用設施，想到場館內跑步，但由於並未開放，所以被拒入內。亦市民指有時是即興跑步，每次要預約有點麻煩。

翻查資料，有多間傳媒包括電子傳媒和報章，周一（3日）或周二（4日）報道稱，這些設施今日起可以預訂和使用。

啟德體育園表示，在沒有賽事及團體租用時，園方將開放部份設施及安排適當時段，讓「啟德體育園之友」會員預訂使用。

年滿15歲的市民，登記成為「啟德體育園之友」會員後，可於3月5日起在啟德體育園網頁或手機應用程式，查看設施未來11日預約情況。3月6日早上7時起，會員可預約未來10日可供預約的設施。

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啟德體育園｜解釋不全面開放原因

根據網頁介紹，第一階段開放預約的是跑步徑和乒乓球室。至於為何不是全面開放，體育園稱：「為了確保使用者的體驗，並汲取早前一系列測試活動的經驗」，而決定陸續開放。

啟德青年運動場跑步徑在早上7時至10時、中午12時至下午3時是不收費時段，傍晚5時至晚上10時半則收18元。乒乓球室每節1小時，收費50元。

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