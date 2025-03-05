啟德桌球賽｜學者指清場風波淪「國際笑話」　籲事前做好協調免再犯錯

▲ 世界格蘭披治桌球大獎賽在周二晚（3月4日）在啟德體藝館展開，可是發生未完場便要求觀眾離場的風波。（陳靜儀攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽首度在香港舉行，周二晚（3月4日）在啟德體育園體藝館展開，卻發生未完場便要求觀眾離場風波。有學者形容事件淪為「國際笑話」和「反面教材」，認為今次涉及內部溝通和協調問題，指主辦方責無旁貸，而體育園事前協調亦可做得更好。

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香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德向TOPick表示，運動賽事租場時，一般會預留最長的租用時間，亦會討論到達比賽時間上限時的處理方法。他以排球比賽作例，即使三局直落勝出，但仍會以五局時間計算場租，多出的局數時間，包括員工加班、觀眾處理和場地清潔等。

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雷雄德解釋，體育活動涉及「粉絲參與度」（fans engagement），他們的參與度是活動的「最大收入」，而主辦方要保持延續性，以吸引粉絲未來繼續支持，光顧和追看比賽，例如歌手在演唱會表演期間，亦不會趕走觀眾，惟是次主辦單位是「從管理者看待事件，而不是觀眾角度（看待）。」

至於趕觀眾離場的決定是涉及交通考慮，他認為理由牽強，因體育園的位置並不遍遠，而是位於九龍城。

就日後如何汲取教訓、舉辦體育活動有何注意事項，雷雄德舉例指，需在員工和場地保險、人手安排，以及贊助分配等做法的細節，做好溝通安排。

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