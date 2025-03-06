台灣手搖︱滴妹「再睡5分鐘」10款熱銷飲品熱量圖鑑　1款歐蕾含糖達74g！推薦3款輕盈之選不怕肥

▲ 滴妹「再睡5分鐘」10款熱銷飲品熱量圖鑑 1款歐蕾含糖達74g！推薦3款輕盈之選不怕肥

【再睡5分鐘／滴妹／香港旺角店／熱量／糖分】飲台式手搖小心熱量陷阱！有營養師話你知，原來在台式手搖飲品中，一些看似清淡的款式，實際上卻是卡路里和糖分炸彈，要小心避開。

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由台灣人氣YouTuber滴妹開設的手搖茶飲店「再睡5分鐘」，日前在香港開設分店，開店至今每日大排長龍，足以證明茶飲店的超强人氣。

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不過，本港一站式營養資訊平台「HEA.Trition」在Instagram發佈貼文，提醒「再睡5分鐘」部分熱銷款式有熱量陷阱，其中一款660ml的歐蕾，含糖量高達74g！若經常飲用，累積起來絕對不利健康。

「Hea.Trition」列舉10款人氣茶飲包括：

日安紅

午茉綠

四季金萱

棉被日安紅

棉被午茉綠

棉被四季金萱

黑糖珍珠好濃鮮奶

日安紅歐蕾（厚奶）

午茉綠歐蕾

深焙烏龍歐蕾

10款熱銷茶飲熱量圖鑑：

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比較特別的是，「再睡5分鐘」棉被厚奶蓋茶飲，是使用進口鮮奶油與進口牛奶製成的綿密3cm厚奶蓋，主要根據顧客選擇的茶底會配搭鹹、甜兩種不同的奶蓋風味，並非傳統「芝士奶蓋」。而日安紅、午茉綠及四季金萱，則是10款熱銷茶飲中熱量及糖分含量較低的輕盈之選。

至於非常高糖的歐蕾和棉被厚奶蓋系列，若擔心喝下一杯糖分超標，「再睡5分鐘」官方對此表示，顧客可以隨意選擇飲品為全糖、少糖、半糖、微糖或無糖，從而避免過量的糖分攝取。「Hea.Trition」提醒大家，不想在落單前才發現驚人卡路里，就要學會避開糖分陷阱。

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內容獲「Hea.Trition」授權轉載。

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