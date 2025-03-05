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精神健康︱學童輕生5日內3宗　Ben Sir送鼓勵金句：自己先係自己生命嘅主角

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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Ben Sir：考試年年都有，但命仔只得一條。

【學童輕生/學童自殺/精神雪櫃】近日傳出多宗不幸消息，上周六(1日)聖保羅書院中五男生杭州考察期間死亡、昨日(4日)一名就讀馬鞍山小學的小六學生於校內墮樓亡，今日(5日)一名14歲男生於沙田疑高處墮下昏迷送院搶救不治，5天內3名學生身亡，一向關心學童精神健康的Ben Sir就提醒，家長要為子女建立「精神雪櫃」，學生要記得「自己先係自己生命嘅主角。」

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從事教育工作多年的歐陽偉豪（Ben Sir）對學童自殺的問題表示關注，他現在於南美旅行，越洋回覆TOPick記者表示，「要裝滿或者裝多啲精神食糧，如：運動、朋友、吃喝玩樂，嚟中和考試壓力。」

他表示讀書考試壓力一定有，我哋可以做嘅係中和佢，他提醒學業不是人生的全部，「考試年年都有，但命仔只得一條，所以唔需要孤注一擲，講到尾，自己先係自己生命嘅主角!」

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學童輕生︱為子女建立精神雪櫃

Ben Sir表示要為子女建立精神雪櫃，雪櫃中的「食物類型越多，拉開可能越多」，何謂精神雪櫃的食物?就是仔女的興趣、藝術、知識技能、運動、信仰等。其中運動可以讓子女練習堅毅意志，因為要經歷痛苦才能獲得安多酚，而安多酚可以令人減壓，是一種開心的物質，而運動比賽中有輸有贏，也能讓仔女領略失敗的感覺，習慣了失敗，自然就能增加抗壓力。總而言之要讓子女除讀書外，要找到自己的興趣。

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最後Ben Sir指要注意輕生或曾經輕生的多數都是讀名校成績好，因為他們喜歡思考，而且「精神雪櫃」食物儲備較少。所以要增加精神雪櫃食物儲備，負能量的失敗感及正能量成就感，互相中和，達致平衡。

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