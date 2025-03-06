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牙醫歌手｜許廷鏗入行16年從未放棄做牙醫　洗牙僅收「呢個價」網民直呼：好抵！

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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有網民分享一名歌星幫自己洗牙的經歷，並稱讚對方手勢不錯。

【許廷鏗/牙醫/歌手/洗牙/費用】許廷鏗是香港樂壇中有名的「牙醫歌手」，有網民就在網上發文，分享一名歌星幫自己洗牙的經歷，並稱讚對方手勢不錯，且洗牙收費亦不算昂貴，令一眾網民直呼「好抵！」

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許廷鏗｜網民大讚手勢好

該名網民日前分別在社交平台小紅書Threads上發文，表示自己在慈雲山一間牙醫診所洗牙，「係一個明星／歌星幫我洗嘅」，並大讚牙醫的手勢不錯，指對方「洗牙無整痛我」、「洗嘅整個過程都好gentle」，又與其他牙醫作對比，指出「之前有啲真係洗牙個牙醫洗到好似搏鬥咁」，且很快便完成，認為「可能真係明星洗牙會過得快啲」。

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帖文公開後引起網民注意，不少人直接指出該名牙醫就是許廷鏗，表示全香港只有一名牙醫歌手。有人問到許廷鏗洗牙的收費，樓主就回覆「$800」，隨即令其他網民直呼「好抵」。

點擊睇更多網民留言：

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牙醫歌手｜2021年自立門戶開唱片公司

許廷鏗入行16年從未放棄做牙醫，為了兼顧歌手及牙醫的身分，他過往曾表示自己早上結束牙醫的工作後，下午便會切換至藝人模式，一直雙線發展。至2021年，他又獲得新身分，成為老闆，創立個人唱片公司「自許紀錄」，身兼三職，被網民譽為「專業時間管理大師」。

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