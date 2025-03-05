機場離境稅｜10月1日起調高至200元　部份情況可豁免

▲ 機場離境稅由10月1日起，由120元上調至200元。（資料圖片）

《財政預算案》公布第三季調高機場離境稅有詳情，措施將於周五（7日）刊憲，10月1日生效，由120元上調到200元。

財經事務及庫務局公布，由10月1日起，飛機乘客離境稅由每名乘客120元調升至200元。新稅率適用於10月1日及之後購買的機票，預計政府收入每年可增加約16億元。

▲ 機場離境稅由10月1日起，由120元上調至200元。（資料圖片）

根據《飛機乘客離境稅條例》，部份乘客可以豁免飛機乘客離境稅，包括12歲以下、直接或轉機過境、在同一天內乘搭飛機抵港及離港、乘搭車輛經港珠澳大橋或乘搭船舶抵達香港國際機場，並在其後乘搭飛機離開香港前一直停留在限制區內等。

政府發言人說，機場離境稅自2003至04年度調整至今已超過20年，強調只佔市民、旅客出行成本的很小部分，對乘客影響輕微。

▲ 機場離境稅由10月1日起，由120元上調至200元。（資料圖片）

航空公司和直升機公司會向乘客收取費用、處理豁免和退款，而政府會支付行政費。

條例草案將於3月19日提交立法會進行首讀及開始二讀辯論。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】