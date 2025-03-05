機場離境稅｜10月1日起調高至200元 部份情況可豁免
港聞
撰文： 鄭寶生
發布時間： 17 分鐘前
最後更新： 13 分鐘前
《財政預算案》公布第三季調高機場離境稅有詳情，措施將於周五（7日）刊憲，10月1日生效，由120元上調到200元。
財經事務及庫務局公布，由10月1日起，飛機乘客離境稅由每名乘客120元調升至200元。新稅率適用於10月1日及之後購買的機票，預計政府收入每年可增加約16億元。
根據《飛機乘客離境稅條例》，部份乘客可以豁免飛機乘客離境稅，包括12歲以下、直接或轉機過境、在同一天內乘搭飛機抵港及離港、乘搭車輛經港珠澳大橋或乘搭船舶抵達香港國際機場，並在其後乘搭飛機離開香港前一直停留在限制區內等。
政府發言人說，機場離境稅自2003至04年度調整至今已超過20年，強調只佔市民、旅客出行成本的很小部分，對乘客影響輕微。
航空公司和直升機公司會向乘客收取費用、處理豁免和退款，而政府會支付行政費。
條例草案將於3月19日提交立法會進行首讀及開始二讀辯論。
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