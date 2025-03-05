  • 18°C
香港時間：202535日 (三) 20:22

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機場離境稅｜10月1日起調高至200元　部份情況可豁免

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

機場離境稅由10月1日起，由120元上調至200元。（資料圖片）

《財政預算案》公布第三季調高機場離境稅有詳情，措施將於周五（7日）刊憲，10月1日生效，由120元上調到200元。

財經事務及庫務局公布，由10月1日起，飛機乘客離境稅由每名乘客120元調升至200元。新稅率適用於10月1日及之後購買的機票，預計政府收入每年可增加約16億元。

機場離境稅由10月1日起，由120元上調至200元。（資料圖片）

根據《飛機乘客離境稅條例》，部份乘客可以豁免飛機乘客離境稅，包括12歲以下、直接或轉機過境、在同一天內乘搭飛機抵港及離港、乘搭車輛經港珠澳大橋或乘搭船舶抵達香港國際機場，並在其後乘搭飛機離開香港前一直停留在限制區內等。

政府發言人說，機場離境稅自2003至04年度調整至今已超過20年，強調只佔市民、旅客出行成本的很小部分，對乘客影響輕微。

機場離境稅由10月1日起，由120元上調至200元。（資料圖片）

航空公司和直升機公司會向乘客收取費用、處理豁免和退款，而政府會支付行政費。

條例草案將於3月19日提交立法會進行首讀及開始二讀辯論。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財政預算案2025｜羅淑佩：機場離境稅與鄰近城市相若　最重要令旅客覺得物有所值
16:23 2025/02/28
財政預算案2025｜羅淑佩：機場離境稅與鄰近城市相若　最重要令旅客覺得物有所值
財政預算案2025丨旅遊業界稱「鍾意飛加咗$80都係會飛」　冀當局財政穩健後下調離境稅
19:23 2025/02/26
財政預算案2025丨旅遊業界稱「鍾意飛加咗$80都係會飛」　冀當局財政穩健後下調離境稅
財政預算案2025丨機場離境稅加至200元料每年可增16億收入　消息人士料「收貴少少」不會削港優勢和競爭力
13:23 2025/02/26
財政預算案2025丨機場離境稅加至200元料每年可增16億收入　消息人士料「收貴少少」不會削港優勢和競爭力

你可能感興趣

財政預算案2025｜羅淑佩：機場離境稅與鄰近城市相若　最重要令旅客覺得物有所值
16:23 2025/02/28
財政預算案2025｜羅淑佩：機場離境稅與鄰近城市相若　最重要令旅客覺得物有所值
財政預算案2025丨旅遊業界稱「鍾意飛加咗$80都係會飛」　冀當局財政穩健後下調離境稅
19:23 2025/02/26
財政預算案2025丨旅遊業界稱「鍾意飛加咗$80都係會飛」　冀當局財政穩健後下調離境稅
財政預算案2025丨機場離境稅加至200元料每年可增16億收入　消息人士料「收貴少少」不會削港優勢和競爭力
13:23 2025/02/26
財政預算案2025丨機場離境稅加至200元料每年可增16億收入　消息人士料「收貴少少」不會削港優勢和競爭力
香港國際機場 離境稅 機場 財政預算案 財經事務及庫務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊日注意丨京都大學教授警告3大天災恐襲日本　東京料成地震重災區大型天災恐波及3000萬人
遊日注意丨京都大學教授警告3大天災恐襲日本　東京料成地震重災區大型天災恐波及3000萬人
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
急症室最長等候時間（03月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月05日 時間16:05）
方大同離世︱方大同徒弟孔藝弦王詩安發文悼念　憶恩師生前暴瘦吐露遺願
方大同離世︱方大同徒弟孔藝弦王詩安發文悼念　憶恩師生前暴瘦吐露遺願
吳文忻抗癌︱吳文忻心肺積水留醫近半個月未能出院　靠視像與女兒見面：好掛住你們
吳文忻抗癌︱吳文忻心肺積水留醫近半個月未能出院　靠視像與女兒見面：好掛住你們